Peaky Blinders: Data de estreia e tudo o que sabemos sobre a 6ª temporada

Peaky Blinders é uma das séries mais populares da Netflix, e os fãs mal podem esperar pela estreia da 6ª temporada. Como o quinto ano da série foi lançado em 2019, os espectadores foram obrigados a esperar um bom tempo pela continuação da história de Tommy Shelby. Se você é um deles, não se desespere: os novos episódios já estão confirmados e devem chegar em breve à Netflix.

“Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço”, afirma a sinopse oficial de Peaky Blinders na Netflix.

Já se sabe que a 6ª temporada da produção britânica será ambientada em um dos períodos mais complexos – e emocionantes – da história europeia: a Segunda Guerra Mundial.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Peaky Blinders precisam saber sobre a 6ª temporada: trama, elenco, data de estreia e continuação; veja.

De que fala a 6ª temporada de Peaky Blinders?

A 5ª temporada de Peaky Blinders termina com um final chocante, quando Tommy coloca uma arma contra a própria cabeça após passar a maioria dos episódios sofrendo com alucinações de Grace, sua esposa morta – e após a tentativa mal sucedida de assassinar o fascista Oswald Mosley.

Mas como indica o trailer da 6ª temporada, Tommy está de volta (mas isso não significa que as coisas estão boas para os Peaky Blinders).

“A 6ª temporada começa logo após a 5ª. Voltamos para aquele campo, com o Tommy com a arma em pinho. E a partir daí, desenvolvemos as outras tramas”, afirmou o diretor Anthony Byrne em uma entrevista ao site Digital Spy.

Além do embate de Tommy e Oswald Mosley, a 6ª temporada deve abordar um dos maiores mistérios da trama: quem é o verdadeiro traidor da gangue? Existem muitos suspeitos, entre eles, Billy Grade.

Em outra entrevista, Byrne revelou que a série deve terminar na Segunda Guerra Mundial, com “uma cena impressionante”.

Quem volta em Peaky Blinders 6? – Elenco da série na Netflix

Sem surpresas, grande parte do elenco de Peaky Blinders retorna na 6ª temporada da série. Cillian Murphy interpreta mais uma vez o gângster Tommy Shelby, que agora trabalha para Winston Churchill – vivido por Neil Maskell.

Sam Claflin, o intérprete do fascista Oswald Mosley, também retorna nos novos episódios, junto com Paul Anderson (Arthur Shelby), Finn Cole (Michael Gray) e Anya Taylor-Joy (Gina Gray).

Sophie Rundle volta como Ada Shelby e Tom Hardy, de Venom, interpreta mais uma vez o criminoso Alfie Solomons.

O lendário ator britânico Stephen Graham (Snatch) foi escalado na 6ª temporada, mas não foram divulgados detalhes sobre seu personagem.

Infelizmente, a série também terá que lidar com a ausência da Tia Polly. Helen McCrory, a intérprete da personagem, faleceu em 2021.

Peaky Blinders terá 7ª temporada?

De acordo com o criador da série, a 6ª temporada de Peaky Blinders será a última. Dessa forma, fãs poderão conferir o desfecho oficial da história de Tommy Shelby e sua gangue. Ainda existe a possibilidade da produção ganhar derivados. Dado o sucesso de Peaky Blinders, plataformas como a Netflix podem investir na criação de séries (ou filmes) ambientadas no mesmo universo da trama original. Mas até o momento, Peaky Blinders não terá 7ª temporada.

Data de estreia da 6ª temporada de Peaky Blinders na Netflix

A publicação online Deadline confirmou que a 6ª temporada de Peaky Blinders estreia em 27 de fevereiro de 2022, na BBC.

Os episódios serão exibidos semanalmente, e para comemorar o retorno da série, a BBC lançou um mural gigante de Tommy Shelby na cidade de Birmingham.

Infelizmente para os assinantes da Netflix, o desfecho da série ainda não tem data para estrear na plataforma.

Mas como a 5ª temporada chegou à Netflix duas semanas após a exibição do episódio final, o sexto ano pode estrear na plataforma em meados de abril.

Veja abaixo o trailer oficial da temporada final de Peaky Blinders.