Peaky Blinders: Detalhes sobre o maior inimigo de Tommy na 6ª temporada

Atenção: contém spoilers de Peaky Blinders!

O ator Cillian Murphy, que interpreta Tommy Shelby na série Peaky Blinders, lançada no Brasil pela Netflix, revelou detalhes sobre possíveis inimigos na nova temporada da série.

No final da quinta temporada, seu personagem foi visto apontando uma arma para a própria cabeça, mas reviravoltas são esperadas para esta fase final e ele terá um grande inimigo.

Em entrevista ao BBC Breakfast, Murphy comenta sobre o primeiro episódio da sexta temporada de Peaky Blinders: “Espere o inesperado. É sobre a redenção de Tommy, ele será ou não redimido? Há muitas reviravoltas e ele enfrenta alguns inimigos muito, muito poderosos. Mas seu maior inimigo é ele mesmo.”

Peaky Blinders estreia em fevereiro

No ar desde 2013, a série britânica Peaky Blinders é exibida no Reino Unido pela BBC, com transmissão mundial promovida pela Netflix.

A produção acompanha um grupo de gangsters da Inglaterra no início do século XX, com foco no ambicioso líder da organização, Tommy.

Foi confirmado que a sexta temporada será a última da série.

No Reino Unido, os novos episódios começarão a ser exibidos a partir de 27 de fevereiro, pela BBC. A Netflix ainda não anunciou quando a produção chegará por aqui, mas a previsão aponta para abril.

Enquanto os episódios finais não são lançados no Brasil, as temporadas anteriores de Peaky Blinders seguem disponíveis na Netflix.