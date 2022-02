Pegadinha no set causou banimento de brincadeiras em Stranger Things

Trabalhar com crianças e adolescentes não é fácil, e pegadinhas nos bastidores das gravações de Stranger Things levaram a equipe da série da Netflix a banir esse tipo de brincadeira nos sets.

Gaten Matarazzo, que interpreta Dustin Henderson no programa disse que hoje em dia as brincadeiras entre o elenco são mais leves, pois uma exagerada teve consequências bastante sérias.

Segundo o astro disse ao Comic Book, Noah Schnapp (que interpreta Will Byers) e Millie Bobby Brown (que faz a Eleven) fizeram um trote com uma das figurinistas que eles sabiam que estava prestes a se casar.

“Na pegadinha, Noah ligou pra ela fingindo ser Brian, o gerente do local em que seu casamento seria, dizendo que havia um problema na construção do local e que eles teriam que cancelar sua reserva… Ela começou a chorar, mas Noah não pode ver, e do outro lado a Millie estava dando sinais tipo ‘pare, pare com isso!'”

A situação fez o elenco ser punido, gerando um acordo de que não haveria mais brincadeiras do tipo nos sets.

Agora que tudo está resolvido, confira o teaser para a próxima temporada de Stranger Things:

Anúncio do fim de Stranger Things e data da 4ª temporada

A Netflix finalmente revelou a data de estreia da quarta temporada de Stranger Things, que será dividida em duas partes.

A primeira parte dessa nova leva de episódios chega em 27 de maio de 2022, enquanto a segunda em 1º de julho.

O anúncio veio acompanhado de uma carta dos criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, que revelaram outra notícia importante: a série vai acabar com a quinta temporada.

“Há sete anos planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas”, diz um trecho da carta dos criadores da série.

“Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima e a 5 a última”, continua a carta.

Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.