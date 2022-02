Personagem de All of Us Are Dead teve momento Carrie na série e você nem percebeu

Carrie, romance de estreia de Stephen King, é um dos mais icônicos livros de terror, e seu sucesso marca também o audiovisual graças às inúmeras adaptações fílmicas que teve ao longo dos anos, além de outras várias referências e homenagens prestadas pela cultura pop. A série coreana All of Us Are Dead, da Netflix, também honrou a obra.

No clássico, Carrie é uma adolescente que luta contra constantes opressões: na escola, a menina sofre bullying por sua inocência, enquanto em casa a mãe a trata como um pecado. Em uma de suas cenas mais marcantes, em especial no filme de 1976, Carrie finalmente revida todos os abusos que sofreu ao, no baile da escola, perder o controle de seus recém adquiridos poderes de telecinese e destruir todo o local em um incêndio catastrófico, tirando a vida daqueles que praticavam bullying com ela.

Já a Carrie de All of us Are Dead é a Min Eun-ji, interpretada pela atriz Oh Hye-Soo. Na trama, a personagem carrega uma história parecida: ela foi repetidamente abusada pelos valentões da escola, inclusive sexualmente. Ela ficou deprimida e até tentou tirar a própria vida, mas após ser transformada em uma zumbi híbrida toda sua raiva é manifestada e ela decide se vingar daqueles que a fizeram sofrer, colocando o laboratório da escola em chamas.

Diferentes, mas parecidas

Carrie e Eun-ji tem poderes diferentes, mas ambos as cegam de raiva e desejo por vingança, sendo seus alvos principais os alunos valentões e professores que menosprezaram seus sofrimentos.

Assim, duas personagens quietas e “boazinhas” são transformadas em vilãs após não aguentarem mais guardar para si toda a pressão e opressão que os demais personagens de suas respectivas histórias praticavam nelas.

Mesmo assim, a trama da Netflix é até mais leve neste sentido, visto que os sprinkles na escola de Hyosan conseguiram conter o fogo antes que algo pior acontecesse. Enquanto isso, em Carrie, nem mesmo a mãe da protagonista escapou do espírito de vingança da personagem. No entanto, mesmo com as diferenças, é perceptível a semelhança entre as obras.

Relembre o trailer de All of Us Are Dead:

