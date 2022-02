Personagem de O Senhor dos Anéis está bem diferente na série da Amazon; veja

Conhecida personagem de O Senhor dos Anéis, Galadriel está bem diferente em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, nova série do Amazon Prime Video.

Ela é um dos destaques das imagens que foram oficialmente compartilhadas pela Vanity Fair recentemente.

Interpretada por Morfydd Clark, Galadriel aparece com uma armadura de guerreira e uma espada em suas costas.

É um visual bem distante da Galadriel interpretada por Cate Blanchett em O Senhor dos Anéis, o que chamou a atenção dos fãs.

Confira abaixo uma comparação entre a Galadriel interpretada por Cate Blanchett e a nova versão vivida por Morfydd Clark.

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.