Personagem de Vingadores está no centro de uma conspiração alien no MCU

Quando os fãs pensam em Invasão Secreta, logo a imagem de Nick Fury no espaço é lembrada. Muitos não notaram que a série do Disney+ coloca o personagem de Vingadores no meio de uma conspiração alien no MCU, o universo da Marvel.

Até então, Nick Fury era simplesmente conhecido como o coordenador do projeto Vingadores. Isso mudou em Capitã Marvel e Homem-Aranha: Longe de Casa, quando se descobriu que o herói de Samuel L. Jackson criou uma conexão com os Skrulls.

Com a série no Disney+, Invasão Secreta pode ser adaptada de forma conhecida, o que coloca Nick Fury no centro desta conspiração.

Nos quadrinhos, a Invasão Secreta aconteceu 2008, com os Skrulls tentando tomar o controle da Terra. Os aliens fazem isso ao começar a sequestrar personalidades ou figuras poderosas para substituir por eles mesmos – como se sabe, essa raça consegue imitar outras aparências.

No fim, os Vingadores e alguns vilões conseguem derrotar os Skrulls. Mas, um custo caro é cobrado e o universo da Marvel é moldado a partir disso.

Como Nick Fury está no meio de uma conspiração alien na Marvel

A adaptação pode manter o traço geral da história. O evento Invasão Secreta começa nos quadrinhos com histórias ainda de 2004, quando Nick Fury é afastado da direção da SHIELD.

O personagem de Vingadores reúne a própria equipe de meta-humanos, contando até com o deus grego Ares, para atuar fora do radar. É assim que o agente começa a investigar sobre a Invasão Secreta dos Skrulls e está pronto para combate-la.

Como se sabe, o Nick Fury de Samuel L. Jackson já está afastado da SHIELD, o que leva o personagem de Vingadores para esse caminho.

No MCU, uma mudança pode acontecer pelo fato de Talos, um Skrull, ter se tornado aliado de Nick Fury. O personagem pode acabar traindo o ex-diretor da SHIELD, que estaria já investigando essa invasão no espaço com a SWORD, ou pode ser um importante aliado dessa invasão.

Nos quadrinhos, esse evento causa uma grande mudança na hierarquia da Terra. Com a derrota dos Skrulls, vilões conseguem dominar instituições como a SHIELD e criam até os Vingadores Sombrios.

A mudança pode acontecer no MCU, mas outros personagens assumindo esses papéis. No caso dos quadrinhos, Norman Osborn foi quem pegou a SHIELD para si – nos cinemas, o vilão não existiria na Terra principal.

Se a série do Disney+ seguir os quadrinhos, a produção deve apenas começar o evento no MCU. Muitos heróis acabam se envolvendo nessa guerra contra os Skrulls.

Invasão Secreta, a série, pode focar na espionagem de Nick Fury e como o agente vem trabalhando para impedir essa estratégia de alguma raça alien.

Ainda não há data de estreia para Invasão Secreta no Disney+.

