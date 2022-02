Personagem morreu? Como All of Us Are Dead pode ter enganado fãs

Contém spoilers

A série All of Us Are Dead, da Netflix, pode ter enganado os fãs com a morte de um personagem. Foi o que o Screen Rant apontou em uma nova matéria.

A primeira temporada de All of Us Are Dead apresenta a aparente morte de Lee Cheong-san, um personagem importante do enredo.

Ele nem mesmo aparece no último episódio da primeira temporada, o que indica que realmente morreu.

No entanto, pode ter sido apenas uma maneira de enganar os fãs.

Não que All of Us Are Dead dê indícios concretos de que o personagem ainda está vivo, é que se tornou uma brincadeira recorrente da série: durante a primeira temporada, em muitos momentos Lee Cheong-san aparentemente morreu, apenas para ser mostrado vivo depois.

Lee Cheong-san ainda pode estar vivo

Lee Cheong-san realmente escapou de situações absurdas durante os episódios. Nada impede que o mesmo tenha voltado a acontecer.

Caso All of Us Are Dead seja renovada para uma segunda temporada, existe a chance de que Lee Cheong-san seja mostrado vivo. Seria uma maneira divertida de dar continuidade para um “truque” recorrente da primeira temporada.

Vale lembrar que, por enquanto, tudo não passa de especulação.

A Netflix ainda não confirmou oficialmente uma segunda temporada de All of Us Are Dead, então os fãs terão que aguardar um anúncio oficial do serviço de streaming.

All of Us Are Dead está agora disponível pela Netflix.