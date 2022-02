Piada no final de Pacificador cria polêmica entre fãs da Liga da Justiça

Alerta de spoilers

No oitavo e último capítulo de Pacificador, os fãs da DC no HBO Max tiveram uma aparição muito especial. Heróis da Liga da Justiça apareceram, com direito ao Aquaman de Jason Momoa e o Flash de Ezra Miller.

Os fãs, num primeiro momento, ficaram muito animados com a aparição. Isso mostra que o Pacificador e O Esquadrão Suicida estão no mesmo universo dos heróis.

Porém, logo depois, uma polêmica se deu na internet. Nesta aparição, o Pacificador fez uma acusação polêmica contra o Aquaman, o mandando “ir fazer sexo com peixes”.

O herói da Liga da Justiça respondeu que “odeia esse rumor”, com Barry Allen provocando que “não é um rumor”.

Alguns fãs do HBO Max adoraram a interação e acharam a piada hilária. Outros, porém, acham que é um retrocesso as piadas contra o Aquaman, por conta da natureza dos poderes dele, e temem o futuro do universo da DC com este humor.

“Por favor, não tragam de volta as piadas com peixes. Não eram engraçadas e nunca foram”, pediu um.

“Isso deveria ser limitado com o Pacificador falando no hospital. Membros da Liga da Justiça nunca interagiram assim e isso parece fora dos personagens”, reclamou outro.

“Quão mal-humorado você tem que ser para odiar isso? É inofensivo e engraçado. E se você não acha que é engraçado, é pelo menos fofo ver Aquaman e Flash brincando assim”, comentou um terceiro, em cima de um post do espectador reclamando se “esse é o universo da DC a partir de agora”.

Confira as reações abaixo.

Pacificador está no HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, está com a primeira temporada no HBO Max – já renovada para a segunda. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele é mais conhecido por sua carreira de sucesso na WWE.

Pacificador está disponível na HBO Max.

