Por que All of Us Are Dead não pode ser chamada de nova Round 6

Quando All Of Us Are Dead chegou à Netflix, comparações com Round 6 foram inevitáveis. Afinal, as duas produções compartilham, pelo menos, duas características importantes: ambas são sul-coreanas e fizeram o maior sucesso com a audiência internacional. No entanto, chamar a série de zumbis de “nova Round 6” é uma análise simplista e bastante arbitrária.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse oficial de All Of Us Are Dead.

Round 6, por sua vez, acompanha a história de um jogo perigoso, no qual participantes lutam em brincadeiras mortais em busca de um prêmio bilionário.

Premissas bem diferentes, certo? O site The Independent explica por que chamar All Of Us Are Dead de “nova Round 6” é errado e problemático; confira abaixo.

Comparações entre All Of Us Are Dead e Round 6 vêm naturalmente para o público. Embora as similaridades entre as séries sejam um barômetro interessante para entender a opinião da audiência, elas apresentam mais diferenças que semelhanças.

É importante citar que grande parte das comparações entre All Of Us Are Dead e Round 6 acontecem pelo fato das suas séries serem produções sul-coreanas.

Para quem costuma comparar todas as séries sul-coreanas da Netflix, é importante considerar por que as mesmas comparações não acontecem em produções em inglês.

“Assim como Round 6, All Of Us Are Dead é uma chocante jornada de sobrevivência. Mas a nova série deve ser elogiada por seus próprios méritos. Ela é boa o suficiente para não precisar de comparações com o sucesso da Netflix”, afirma a análise do site Independent.

Criada por Chun Sung-il, All Of Us Are Dead faz um ótimo trabalho ao revitalizar o cansado gênero de zumbis com uma história criativa e interessante – que evita os maiores clichês do gênero e introduz novos elementos à mitologia dos mortos-vivos.

A série traz referências interessantes aos seus predecessores, particularmente o excelente filme sul-coreano Invasão Zumbi, mas consegue se sustentar sozinha com uma trama criativa e personagens cativantes.

Outra diferença importante é o fato de All Of Us Are Dead priorizar uma história universal, ao invés de apostar em alegorias políticas ou comentários sociais (embora também os faça em menor quantidade).

Se All Of Us Are Dead precisa ser comparada a outras produções, tem mais a ver com thrillers como O Senhor das Moscas e séries populares como a recente Yellowjackets – produção americana que está fazendo grande sucesso com o público e com a crítica especializada.

A série de zumbis tem tudo para agradar também os fãs de Round 6, mas não por ser particularmente parecida com Squid Game, e sim por apresentar uma história tão cativante quanto a do jogo mortal.

“Uma dica para o público é evitar comparações arbitrárias. Diferente do que muitos pensam, é possível que mais de uma série internacional seja ótima durante o mesmo momento”, conclui a análise do site.

All Of Us Are Dead e Round 6 estão disponíveis na Netflix.