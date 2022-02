Por que Cavaleiro da Lua será a mais “brutal” série do Disney+ e MCU

A série do Cavaleiro da Lua chega em março no Disney+ e ganhou um comercial e pôster no dia do Super Bowl. Kevin Feige afirmou que essa é a série mais “brutal” do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O presidente da Marvel Studios disse (via CBR) que eles realmente ultrapassaram barreiras com essa série, que gira em torno do vigilante interpretado por Oscar Isaac.

“Ele é brutal”, disse Feige sobre Marc Spector de Isaac. “Foi divertido trabalhar com o Disney+ e ver os limites mudando no que somos capazes de fazer”.

“Há momentos em que o Cavaleiro da Lua está batendo em outro personagem, e é alto e brutal, e a reação imediata foi: ‘Nós vamos recuar em relação a isso, certo?’. Não. Não estamos recuando. Há uma mudança de tom. Isso é uma coisa diferente. Este é o Cavaleiro da Lua”, continuou Feige.

Veja o pôster e o comercial de Cavaleiro da Lua, abaixo.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

