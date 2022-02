Por que jornalista de Inventando Anna ignorou email da criadora da série

Inventando Anna, nova série de Shonda Rhimes para a Netflix, já é um verdadeiro sucesso de audiência na plataforma de streaming. Antes da estreia, a diretora tentou entrar em contato com Jessica Pressler, a jornalista responsável pelo artigo que inspirou a série, mas ela não respondeu imediatamente e, quando respondeu, sua resposta foi tão icônica que marcou a criadora da Shondaland.

Shonda Rhimes revelou em entrevista recente: “Eu estava correndo em uma esteira quando li o artigo da New York Magazine sobre Anna Delvey e me lembro de literalmente pular da esteira e ligar para o meu escritório. Há muito tempo eu não sentia essa emoção de ver uma história que eu queria contar e sabia exatamente como eu queria contar.”

No entanto, ao entrar em contato com a jornalista, Rhimes não teve resposta imediata, e sim apenas um mês mais tarde. O motivo?

Jessica Pressler estava grávida

Ao Vultere, Jessica Pressler revela como foi: “Foi cerca de um mês depois. Lembro que eles entraram em contato logo depois que eu cheguei em casa do hospital, ou talvez até enquanto eu ainda estava no hospital, em junho de 2018, e eu disse algo como: ‘Desculpe, estou atrasada nos e-mails, estou ocupada tendo um bebê.'”

Pressler revela ainda que ficou “instantaneamente apaixonada” por Rhimes quando leu a resposta do produtora ao seu pedido de desculpas: “Shonda me enviou esta resposta absolutamente icônica, que ainda tenho na minha parede e inclui as linhas: ‘NÃO se desculpe NUNCA pelo trabalho de ser mulher e mãe. Se você fosse um homem, as pessoas te colocariam na capa da revista Time por cuidar de crianças e fazer QUALQUER trabalho ao mesmo tempo’.”

O artigo de Jessica Pressler

Jessica Pressler é uma jornalista que trabalha para a New York Magazine e ela estava grávida quando escreveu o artigo contando sobre a golpista que inspirou a série Inventando Anna. O artigo foi lançado em maio de 2018 e a jornalista foi ao hospital logo depois para ter seu bebê.

Mas tudo deu certo no final e, em junho de 2018, a Netflix e a Shondaland já estavam com os direitos em mão para criar a série Inventando Anna, que chegou dia 11 de fevereiro de 2022 ao catálogo da Netflix.

Na série, Jessica Pressler ganha um outro nome: Vivian Kent (interpretada por Anna Chlumsky).

Inventando Anna tem 9 episódios e já está disponível completa na plataforma de streaming.