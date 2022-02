Por que retorno de The Walking Dead foi polêmico e dividiu fãs

Alerta de spoilers

The Walking Dead retornou com a 11ª temporada – no Brasil pelo Star+ – causando polêmica. O foco da discussão é Maggie, que vem estranhando alguns espectadores do seriado de zumbis.

Maggie é uma das personagens mais antigas da série. Aparecendo como uma jovem sobrevivente, ela perdeu pai, irmã e marido para os zumbis e para vilões como Negan – que agora busca redenção.

Continua depois da publicidade

Ao ressurgir na 11ª temporada, Maggie mostrou estar mais séria e brutal. Isso significa que a personagem não vai mais poupar inimigos, agindo como vilões que fizeram ela sofrer.

Na volta da série de zumbis, a página oficial de The Walking Dead pediu o que os espectadores achavam sobre como Maggie agiu com os Ceifadores. Os fãs ficaram divididos.

“Foi a escolha certa. Nunca dê uma chance ao seu inimigo. É como uma década e meia no apocalipse, se alguém quer te lançar foguetes, termine com eles”, apontou uma fã, como mostra o Looper.

“Não gostei. Maggie fez um acordo e atirou pelas costas. Maggie precisa ser salva”, discordou um outro espectador.

Outros concordaram com a atitude de Maggie, mas acham que a personagem está mudando muito.

“Ela está se transformando no Negan”, comentou outro fã.

“O mais interessante é que ela segue odiando Negan por matar sendo que ela está fazendo mesmo. Ela está sendo juiz e júri, o que é um jogo perigoso”, opinou outro.

Lauren Cohan reage à morte em The Walking Dead

The Walking Dead voltou com o capítulo No Other Way na 11ª temporada. A trama encerrou o arco da guerra contra os Ceifadores, além de fazer Maggie encarar a morte de Alden.

O parceiro de aventura de Maggie foi deixado para trás para a sobrevivente concluir a missão de conseguir alimentos para Alexandria. Na volta para casa, a personagem encontrou um Alden transformado em zumbi onde foi deixado.

Para a vítima, a decisão de ser deixado para trás valia a pena. Alden só pediu para que Maggie cuidasse do filho dele caso o pior acontecesse.

Ao ver a transformação em The Walking Dead, Maggie apenas matou o zumbi Alden no seriado. Ao ComicBook, a intérprete de Lauren Cohan reagiu à triste morte no seriado.

Para a famosa, a missão pode não ter sido tudo que Maggie esperava.

“Eu não sei. Eu não sei se para ela parece que valeu a pena. Certamente não parece que valeu. Eu não quero dizer. É difícil porque custou muito para eles”, reagiu a famosa.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.