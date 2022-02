Por que Vikings foi cancelada para dar lugar a Valhalla

Vikings chegou ao fim com a sexta temporada e, agora, a Netflix lança Vikings: Valhalla, primeira derivada da popular série do History. Os showrunners Jeb Stuart e Morgan O’Sullivan explicaram por que a série original foi encerrada.

Aparentemente, o criador de Vikings, Michael Hirst, tampouco o Morgan, que era produtor executivo da original, queriam fazer uma sétima temporada.

Continua depois da publicidade

“Ambos deixaram claro que não queriam fazer uma sétima temporada da série anterior, mas que queriam empurrar a história para o futuro, e me pediram para descobrir um lar para essa narrativa. Foi aí que o processo começou”, disse Stuart.

Embora ainda seja produtor de Valhalla, o showrunner original está em segundo plano para deixar Jeb e Morgan se encarregarem da continuação.

O produtor Morgan explicou a decisão de Michael Hirst: “Ele escreveu 89 episódios e, compreensivelmente, estava pronto para fazer outra coisa”.

“Mas ele disse que se decidíssemos continuar a história, ele ainda estaria envolvido. Comecei a procurar alguém que pudesse assumir um papel semelhante ao de Michael”.

Confira as novidades da semana na Netflix

Nova série de Vikings chega na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter será Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson será Olaf Haraldsson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

A 1ª temporada de Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix, assim como todas as temporadas de Vikings.