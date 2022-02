Precisa assistir Vikings para entender Vikings: Valhalla?

Vikings: Valhalla estreou dia 25 de fevereiro na Netflix. A produção inédita da plataforma de streaming é um derivado de outra série famosa da plataforma de streaming, Vikings, com a volta do showrunner original, Michael Hirst, que assina agora como produtor executivo.

A novidade conta com um salto temporal de 100 anos para dar continuidade à narrativa, mas com uma grande renovada em seu elenco e enredo, deixando de lado Ragnar Lothbrok, Rollo e Lagertha para se focar em novos homens e mulheres nórdicos diferentes, mas também inspirados em pessoas reais, como Leif Erikson, Freydis Eiríksdóttir e Harald Sigurdsson.

O spin-off, como o nome sugere, permanece no universo de Vikings, mas explorando o início do fim dessa era. Mas será que é preciso assistir às seis temporadas de Vikings, do History, para conferir a estreia de Vikings: Valhalla, da Netflix?

Vou entender Vikings: Valhalla sem ter visto Vikings?

A resposta curta é sim.

A resposta longa é que, como uma série derivada, Vikings: Valhalla pode trazer algumas referências à série anterior e, se você não tiver visto, pode perder alguns easter eggs, mas nada que atrapalhe a experiência ou entendimento da novidade da Netflix.

Como a nova série se passa cerca de 100 anos após os eventos de Vikings, a trama aborda personagens completamente diferentes e em um novo ponto da história onde até a origem dos conflitos são diferentes, com grupos de vikings cristãos e vikings pagãos lutando entre si.

A série foi pensada para dar continuidade a Vikings e prender os fãs do sucesso do History por mais tempo na Netflix, mas a produção também tem o cuidado de ser independente o suficiente para não cair no erro de ser uma continuação direta, e sim uma derivada capaz de conquistar seu próprio público, além dos que já vieram da produção anterior.

Com isso em mente, conhecer a trama anterior pode dar ao espectador uma visão mais profunda de Vikings: Valhalla, mas não necessariamente é preciso ter visto Vikings para entender o novo projeto da Netflix.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.