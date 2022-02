Primeira aparição de personagem cria erro bobo em Bob Esponja

A primeira aparição de Sandy Bochechas em Bob Esponja apresenta um erro que poucos fãs notaram. O Screen Rant abordou o assunto em uma nova matéria.

A primeira aparição de Sandy Bochechas veio em “Chá em Terra Firme”, um episódio da primeira temporada de Bob Esponja. Ao conhecer Sandy, Bob Esponja fica curioso sobre o seu capacete, já que ele não entende o conceito de ar.

Continua depois da publicidade

Mesmo assim, Bob Esponja mente e diz que adora ar. Ele então é convidado para a casa de Sandy, para que eles possam tomar chá e comer biscoitos.

Bob Esponja é acompanhado por Patrick, e eles estão animados por conhecer a nova amiga. No entanto, eles logo começam a ter problemas para respirar na casa de Sandy, o que obviamente leva a algumas situações muito cômicas.

Quando Sandy reaparece, ela encontra Bob Esponja e Patrick completamente secos. Ela então dá para os amigos capacetes cheios de água, que eles usam desde então sempre que visitam a casa de Sandy.

Erro em primeira aparição de Sandy

Esse é um dos episódios mais divertidos da primeira temporada de Bob Esponja, mas existe uma grande incoerência nele: Sandy é uma cientista e é considerada a personagem mais inteligente da Fenda do Biquíni, mas ela ignorou totalmente que as criaturas marinhas precisam de água para sobreviver.

É um detalhe básico sobre criaturas marinhas, então não faz muito sentido que Sandy não o tenha considerado desde o início.

Apesar do erro bobo, o episódio ainda é bastante divertido e serve como uma ótima introdução para Sandy Bochechas em Bob Esponja.

Bob Esponja é um sucesso com todos os públicos, mas ainda é um desenho voltado principalmente para as crianças, então naturalmente não se importa muito com a lógica de algumas coisas.

Em meio a tantas situações divertidas, é comum que alguns detalhes sejam incoerentes.

No Brasil, Bob Esponja está disponível na Netflix.