Que horas sai o episódio final de Casamento às Cegas 2

A segunda temporada de Casamento às Cegas foi dividida em três partes na Netflix. O capítulo final está marcado para chegar em 25 de fevereiro.

Originalmente, a Netflix tinha um horário definitivo para lançamentos. Os capítulos de títulos próprios do serviço chegariam 4h da manhã.

Ultimamente, porém, a Netflix vem lançando produções às cinco horas da manhã, mesmo sem ter dado um aviso oficial sobre o cronograma. Dessa forma, os espectadores podem esperar o capítulo final de Casamento às Cegas 2 entre 4h e 5h da manhã.

Vale lembrar que além do episódio final, a Netflix ainda pode trazer uma reunião do seriado. O especial costuma mostrar como estão os participantes no presente.

Como se sabe, o reality show foi gravado há alguns meses. Assim, muito pode ter mudado nas vidas dos noivos de Casamento às Cegas 2.

Netflix tem grande pacote de realities

A Netflix tem a própria grade para concorrer com o Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A plataforma está no ar com novas temporadas de Casamento às Cegas e Brincando com Fogo.

A terceira temporada de Brincando com Fogo dos Estados Unidos foi lançada ainda em janeiro de 2022.

Enquanto isso, Casamento às Cegas ganhou duas novas versões em fevereiro. A novidade é uma edição do Japão, que chegou no começo do mês.

Já a segunda temporada dos Estados Unidos foi exibida a partir da metade de fevereiro. A Netflix confirmou lembrando que novos episódios da edição do Brasil também vão acontecer – ainda sem data.

No caso da versão americana de Casamento às Cegas, a Netflix usa todo mês de fevereiro. Os primeiros capítulos chegaram no dia 11, com continuação no dia 18 e o episódio final, como citado, vai ao ar no dia 25.

Ao que parece, a plataforma tenta roubar um pouco a atenção de reality show, já que o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é o principal programa do gênero do semestre na TV.