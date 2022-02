Que horas sai Vikings: Valhalla na Netflix?

A Netflix traz a continuação da épica Vikings com a derivada Vikings: Valhalla. Como o título é original da plataforma, os assinantes podem esperar para madrugada do dia 25 de fevereiro o lançamento.

Oficialmente, a Netflix anunciou o horário de 4 horas da manhã para os títulos originais. Enquanto isso, aqueles que não são da plataforma chegam na meia-noite da data de estreia.

O que acontece é que alguns lançamentos originais da Netflix estão chegando também 5 horas da manhã. Assim, os espectadores de Vikings podem esperar a continuação entre 4 horas e 5 horas.

Apesar de ser uma continuação, Vikings: Valhalla não deve trazer personagens da série original. O foco deve totalmente nas novas figuras que são apresentadas.

Confira abaixo um trailer da série da Netflix e conheça mais sobre a continuação de Vikings.

Vikings continua nova série na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter será Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson será Olaf Haraldsson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 25 de fevereiro de 2022 na Netflix. Já todas temporadas de Vikings seguem na plataforma.