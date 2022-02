Quem é quem no elenco de Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla chegou ao catálogo da Netflix! A nova série da plataforma de streaming, lançada no dia 25 de fevereiro de 2022, se passa cerca de um século após os eventos da série original, Vikings, e traz consigo vários novos personagens.

Através deles, conheceremos a história real de Leif Erikson e Harald Hardrada, dois Vikings lendários cuja pesquisa foi feita por Justin Pollard, o consultor histórico da saga, para não deixar a ficção afastar a série mais do que o suficiente de sua história real.

Continua depois da publicidade

Para dar vida a esses novos personagens incríveis, a equipe da Netflix contratou um grande elenco de peso com australianos, escandinavos e britânicos que irão atuar em Vikings: Valhalla.

Conheça (ou relembre) alguns deles:

Sam Corlett interpreta Leif Erikson

Leif Erikson, groenlandês de família muito unida e criada sob as crenças pagãs, cresceu na periferia do mundo e hoje é um marinheiro quieto e atencioso, mas de físico forte.

Seu ator, Sam Corlett, atuou como Caliban na série O Mundo Sombrio de Sabrina, também da Netflix.

Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir

Irmã de Leif, Freydis é uma mulher ardente e obstinado, fiel crente aos deuses antigos. Ela já é conhecida dos assinantes da Netflix por ter interpretado mãe de Geralt em The Witcher.

Leo Suter interpreta Harald Hardrada

Harald Hardrada, nascido na nobreza viking, é príncipe da Noruega e tem a intenção de se tornar rei. Carismático, ambicioso e bonito, é o único homem vivo capaz de unir vikings cristãos e pagãos. Suter já atuou Victoria, Beecham House e Sanditon.

Bradley Freegard interpreta o Rei Canuto

O rei da Dinamarca é um líder viking sábio e experiente, do tipo que mantém seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Freegard já atuou como Gethin Williams em EastEnders.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf “o Santo” Haraldsson

Olaf é o meio-irmão mais velho de Harald e príncipe da Noruega. É o primeiro na fila para ascender ao trono como rei da Noruega e um viking cristão extremamente devotou, mas ambicioso. Como ator, Jóhannesson já apareceu em Carta ao Rei, também da Netflix.

Caroline Henderson interpreta Jarl Haakon

Jarl Haakon é uma guerreiro tolerante, que governa Kattegat com mão firme. Ela é pagã, mas decidiu fazer de Kattegat uma cidade aberta a todas as religiões. Na série, será uma mentora poderosa para Freydis. Caroline Henderson é mais conhecida por sua carreira como cantora de jazz do que como atriz.

David Oakes como Conde Godwin

Earl Godwin é o último sobrevivente. Ele é conselheiro-chefe do rei da Inglaterra e vive assombrado pelos erros do pai, já falecido, mas sabe como fazer aliados poderosos. Oakes já fez várias séries, como The Borgias.

Laura Berlin interpreta Emma da Normandia

Emma da Normandia tem sangue viking, mas faz parte da corte normanda na França. É uma jovem e ambiciosa que casou-se com o rei Aethelred II, o atual rei da Inglaterra, tornando-se uma rainha e líder afiada. Laura Berlin atuou na série Breaking Even.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.