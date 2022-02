Quem pode ser o novo Ragnar em Vikings: Valhalla, da Netflix

Fãs de Vikings que ficaram ‘órfãos’ com o fim da série, não precisam se desesperar. Antes da estreia da temporada final, o criador Michael Hirst já havia anunciado que a produção ganharia um derivado na Netflix. Trata-se de Vikings: Valhalla, série que tem tudo para se tornar um dos maiores lançamentos da plataforma em 2022. Os fãs da produção original querem saber: quem será o Ragnar de Valhalla?

Na versão original de Vikings, Ragnar protagonizou as 4 primeiras temporadas. O inesquecível líder nórdico foi interpretado por Travis Fimmel, e se estabeleceu como um dos personagens mais icônicos da história da TV.

Como Vikings: Valhalla será ambientada mais de um século depois dos eventos de Vikings, novos personagens devem substituir figuras queridas como Ragnar Lothbrok, Lagertha, Bjorn Ironside e Ivar, o Sem Ossos.

O site Screen Rant avaliou os novos personagens de Vikings: Valhalla e revelou qual deles tem o maior potencial para se tornar “o novo Ragnar” da Netflix; confira.

Leif Eriskon – O Aventureiro

De acordo com uma entrevista de Jeb Stuart, o showrunner de Vikings: Valhalla: os três protagonistas da série compartilham algumas das principais qualidades de Ragnar.

Um deles, Leif Erikson, representa o lado aventureiro e explorador do líder nórdico. O personagem existiu na vida real, e muitos historiadores acreditam que ele chegou à América séculos antes de Cristóvão Colombo.

Segundo as Sagas Nórdicas e relatos históricos, Leif visitou a América e criou uma colônia próxima à Groenlândia após o aventureiro Bjarni Herjólfsson chegar ao continente por acaso, após ter sua rota original desviada por fortes ventos.

Na trama de Vikings, Ragnar Lothbrok também era caracterizado como um grande aventureiro. Antes de morrer, o personagem tinha planos para viajar às Terras Ocidentais, algo que só foi concretizado por seu filho Ubbe.

Freydís Eiríksdóttir – A Pagã

Freydís Eiríksdóttir foi uma das primeiras integrantes da colônia Vinland. Junto com a história de Leif, os feitos de Freydís são contados na Saga dos Greenlanders e na Saga de Erik, o Vermelho.

Nos dois registros, a personagem é descrita como uma mulher forte, que desafiava as convenções da sociedade.

Durante a Saga dos Greenlanders, por exemplo, Freydis faz um trato com dois islandeses chamados Helgi e Finnbogi. Após desentendimentos com os parceiros, ela convence o marido a comandar um ataque e matar todos os homens do acampamento.

E após o marido se recusar a matar também as mulheres, Freydis pega um machado e protagoniza um dos massacres mais chocantes da história nórdica.

Em Vikings: Valhalla, Freydis não será caracterizada como uma “psicopata”, mas sim como uma defensora ferrenha da fé pagã, em rota de colisão com o crescimento do cristianismo.

Harald Sigurdsson – O Guerreiro

Harald Sigurdsson governou a Noruega por 20 anos, entre 1046 e 1066. Na época, o guerreiro também protagonizou investidas aos tronos dinamarqueses e ingleses.

Quando tinha 15 anos, Harald lutou na Batalha de Stiklestad, e após ser derrotado pelas forças do Rei Cnut, se exilou com os Rus’ de Kiev – o mesmo povo que acolheu Ivar após os eventos da 5ª temporada de Vikings.

Antes de clamar o trono da Noruega, Harald participou de inúmeras batalhas com o exército do Príncipe Yaroslav, de Kiev, e da Guarda Bizantina, em Constantinopla.

A derrota do Rei Harald na Batalha da Ponte de Stamford, contra as forças do Rei Harold Godwinson, é considerada por muitos historiadores como o fim da Era dos Vikings.

Por que os personagens de Vikings: Valhalla se parecem com Ragnar?

Ragnar Lothbrok morreu na 4ª temporada de Vikings, mas o impacto de suas ações continuou a ser sentido até o final da série – e deve representar um legado ainda mais importante em Valhalla.

Com isso em mente, não é uma surpresa o fato dos personagens principais de Vikings: Valhalla compartilharem algumas das características mais importantes de Ragnar.

Leif, como um aventureiro, poderá concretizar o que o Viking nunca conseguiu. Freydis deve se estabelecer como uma figura anticristã, relacionada às crenças iniciais do líder Vikings. E Harald, por sua vez, representa a figura perfeita de um guerreiro nórdico.

Mas isso não significa que os personagens serão cópias de Ragnar, já que cada um deles tem motivações, desejos e personalidades individuais.

Vikings: Valhalla tem previsão de estreia na Netflix para 25 de fevereiro. Veja abaixo o trailer.