Reacher: Nova série do Prime Video faz o que filmes com Tom Cruise não conseguem

O Amazon Prime Video acaba de lançar em seu catálogo brasileiro a série Reacher, baseada no famoso personagem de Lee Child. Tom Cruise já interpretou Jack Reacher nos cinemas, mas de acordo com análises da crítica, a série supera os filmes em quase todos os aspectos – e tem tudo para conquistar fãs de ação no mundo inteiro.

Jack Reacher, para quem não sabe, é o protagonista de uma série de livros escrita pelo autor britânico Lee Child. Até outubro de 2021, 26 livros do personagem já haviam sido publicados.

No cinema, as aventuras de Jack Reacher já foram adaptadas em dois bem-sucedidos filmes de ação, ambos protagonizados por Tom Cruise.

Mas por que a série Reacher é bem melhor que os filmes de Tom Cruise? O site The AV Club analisou as diferenças e semelhanças entre as produções, e explicou tudo que os fãs precisam saber sobre o novo projeto; confira abaixo.

Reacher, no Prime Video, é melhor que os filmes com Tom Cruise

Quando a franquia cinematográfica de Jack Reacher foi inicialmente anunciada, a escalação de Tom Cruise como o protagonista causou grande polêmica.

Nos livros, Jack Reacher é caracterizado como um “gigante” de quase 2 metros de altura, uma verdadeira montanha de músculos – bem diferente de Tom Cruise, que tem pouco mais de 1.70m na vida real.

Embora a estatura do intérprete possa até parecer uma preocupação fútil, no caso de Reacher, ela é muito importante.

“Tirar sua estatura intimidante seria como transformar o Bat-Uniforme em uma sunga”, avalia o site The AV Club.

Dessa forma, a série Reacher se destaca como uma adaptação sólida da obra de Lee Child. De acordo com a crítica especializada, a série é ótima para uma maratona de fim de semana ou para uma noite chuvosa.

Seus episódios são dinâmicos, divertidos e cheios de ação, o que oferece aos fãs uma experiência enriquecedora e, mesmo que um pouco simplista, bastante satisfatória.

O primeiro episódio não demora a estabelecer a personalidade de Jack Reacher e o universo do personagem.

Na série, Reacher é um ex-investigador especial da Polícia Militar do Exército, que agora vaga pelos Estados Unidos carregando apenas uma escova de dente.

O personagem também é um grande fã de blues, e no primeiro episódio, decide desembarcar na pequena cidade de Margrave, no estado americano da Georgia, para investigar a morte do músico Blind Blake.

No processo de adaptação de Reacher para a TV, o roteirista e showrunner Nick Santora decidiu escalar um protagonista que corresponde exatamente à imagem do herói nos livros – bem diferente de Tom Cruise.

Quem interpreta Jack Reacher na série do Prime Video é Alan Ritchson, que assim como o personagem de Lee Child, tem uma estatura intimidante e uma forma física de fazer inveja.

O grandalhão é conhecido por interpretar o super-herói Rapina na série Titãs, disponível na Netflix.

“Para criar uma trama interessante, humanizar Reacher é essencial. Afinal, o personagem é basicamente um super-herói sem uniforme. Ele tem a mente de Sherlock Holmes, mas também costuma quebrar a cara dos inimigos em todos os episódios”, afirma o site The AV Club.

Reacher, com Alan Ritchson, Willa Fitzgerald, Marina Sten, Kristin Kreuk e Harvey Guillen, já está disponível no Prime Video. Veja abaixo o trailer.