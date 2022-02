Reboot de True Blood vai acontecer? HBO responde

No fim de 2020, um reboot de True Blood surgiu na HBO, conforme informação da mídia americana. Porém, a série não está mais acontecendo.

Os fãs terão que se contentar com as temporadas disponíveis no HBO Max. A revelação sobre o reboot foi feita pelo chefe de programação da emissora, Casey Bloys, ao The Hollywood Reporter.

O executivo explicou que algumas ideias foram discutidas, mas nenhuma foi aprovada. A tentativa de reboot foi feita com Roberto Aguirre-Sacasa, de Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina.

“Eu quero um momento para fazer um esclarecimento de que não gastamos nossos dias pensando em qual reboot vamos fazer porque é algo complicado trazer uma série de volta. Para sua pergunta, sobre True Blood, existiam algumas ideias em desenvolvimento, mas nada passou”, contou o executivo.

O que pode ter dificultado foi a falta do elenco original. Já em 2020, a notícia é de que os atores da primeira versão não estariam disponíveis para o reboot.

Até este momento, o chefe da HBO não comentou sobre esse ponto.

Mais sobre True Blood, que está no HBO Max

True Blood original é baseada na série de romances As Crônicas de Sookie Stackhouse de Charlaine Harris. Estreou na HBO em 2008 e durou sete temporadas até 2014.

A série aconteceu em um mundo no qual vampiros vivem entre humanos após a criação de um substituto de sangue sintético que permitiu aos vampiros parar de caçar humanos para se alimentar. Havia também uma miríade de outras criaturas fantásticas na série, incluindo lobisomens e bruxas.

Anna Paquin estrelou como a garçonete telepática Sookie Stackhouse. O seriado também foi estrelado por Alexander Skarsgård, Joe Manganiello, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten e Rutina Wesley.

Como mencionado, True Blood pode ser conferida no HBO Max.