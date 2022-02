Referência a Invasão Zumbi cria problema em All of Us Are Dead

All of Us Are Dead faz uma referência a Invasão Zumbi, popular filme coreano, mostrando que os estudantes da série da Netflix já sabiam o que eram zumbis. Isso acaba criando um problema para o seriado como um todo.

A referência é feita por Lee Cheong-san, que diz que a escola ficou parecida com Invasão Zumbi. O problema é que, apesar de já saberem o que são zumbis, os estudantes não usam esses conhecimentos prévios no apocalipse.

Para começar, de início, eles não sabem o que acontece quando são mordidos, algo que qualquer pessoa da vida real que já tenha visto qualquer obra de zumbi saberia.

Além disso, eles parecem não saber exatamente como matar as criaturas e na maior parte das obras com esse tema, a cabeça é o ponto fraco do zumbi.

Claro, eles são estudantes e podem não querer matar, mas em diversos momentos eles poderiam ter agido melhor.

Quem sabe em uma possível segunda temporada esses problemas sejam resolvidos.

O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país. Esse é o cenário de All of Us Are Dead na Netflix.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead tem um terror violento com muita ação. Além disso, muda a percepção sobre os zumbis. As criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

Um destaque do elenco é Lee Yoo-mi, que esteve no sucesso de Round 6.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead está disponível na Netflix.