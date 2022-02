Renovada ou cancelada? Futuro de The Blacklist é revelado

James Spader continuará vivendo Red Reddington por mais um tempo. A NBC renovou Lista Negra (The Blacklist) para uma 10ª temporada.

Spader, que também trabalha como produtor executivo no seriado, anunciou a renovação durante participação no programa de Jimmy Fallon.

Com isso, a série irá passar da marca de 200 episódios logo no começo da 10ª temporada. Vale apontar que o nono ano da série ainda não foi concluído.

Detalhes sobre a trama dos novos episódios não foram divulgados até o momento, visto que entregariam spoilers do nono ano.

Lista Negra (The Blacklist) continua atraindo grande audiência para a NBC, com uma média de 5,05 milhões de espectadores semanais na nona temporada, o que mais que justifica a renovação.

Lista Negra (The Blacklist) se despede de mais uma personagem na 9ª temporada

Lista Negra (The Blacklist) segue sofrendo com despedidas importantes. Após a morte de Liz, a série que está na Netflix trouxe o adeus de Mierce, que recém tinha sido introduzida.

Mierce apareceu no quarto episódio da nona temporada ao lado de Weecha. As duas logo se tornaram muito importantes para o protagonista Red.

Weecha, com toda habilidade com armas, virou a segurança do protagonista de Lista Negra. Já Mierce ajudou Red com a morte de Liz, com os dois parecendo possuir sentimentos românticos.

Porém, o oitavo episódio da nona temporada de The Blacklist deixou os fãs surpresos. Red confessou que ainda não conseguiu superar totalmente o passado, o que fez com que Mierce decidisse deixar o personagem.

Para os espectadores, a conversa sincera, com essa despedida, foi simplesmente de quebrar o coração. Com isso, Mierce deixa de tentar levar Red para uma jornada de cura.

No Brasil, Lista Negra (The Blacklist) está agora disponível na Netflix.