Revelado como Peaky Blinders explica a ausência de atriz falecida

Helen McCrory, a tia Polly de Peaky Blinders, infelizmente faleceu em 2021, o que ocasionou na série prosseguir com a história sem ela. A sexta temporada, de imediato, já lida com isso.

O sexto ano começa diretamente de onde fomos deixados no quinto. Tommy retorna para casa e descobre os corpos de Barney e Aberama Gold. Depois disso, um misterioso corpo embrulhado em lençóis brancos é jogado do lado de fora.

Uma ligação do líder da IRA explica que eles foram responsáveis por impedir a tentativa de assassinato de Tommy a Oswald Mosley e que também mataram Barney e Aberama.

Além disso, eles tomaram a oportunidade para “reestruturar” a organização de Tommy Shelby. Então é revelado que eles mataram a tia Polly. Tragicamente, ela já havia se aposentado.

Dessa forma explicaram a ausência de Helen McCrory, além de mostrarem que ela não pode ser substituída por outra atriz.

Tommy de Peaky Blinders confessa coisa que odeia no personagem

Os fãs estão ansiosos pela sexta e última temporada de Peaky Blinders na Netflix. Cillian Murphy, o Tommy, enquanto isso, traz alguns indicativos e revelações para prender os espectadores.

Para Radio Times, o astro de Peaky Blinders confessou que não gosta do personagem. Cillian Murphy tem dificuldade em manter o físico de Tommy Shelby.

“Eu não sou uma pessoa de presença física. Então, eu preciso comer muitas proteínas e levantar peso. Isso leva um tempo, então eu odeio”, revelou o astro.

Cillian Murphy também disse ter dificuldade com o sotaque de Tommy. Para trabalhar nele, o astro de Peaky Blinders e o criador, Steve Knight, foram para Birmingham, no bar que é cenário do seriado.

“Estávamos bebendo e ouvindo eles cantarem e contarem várias histórias, enquanto eu estava gravando tudo. Então, levei para casa e comecei a praticar”, contou ainda o astro.

No Reino Unido, os novos episódios começaram a ser exibidos a partir de 27 de fevereiro, pela BBC. A Netflix ainda não anunciou quando a produção chegará por aqui, mas a previsão aponta para abril.

Enquanto os episódios finais não são lançados no Brasil, as temporadas anteriores de Peaky Blinders seguem disponíveis na Netflix.