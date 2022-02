Revelado como Peaky Blinders lidará com ausência de atriz morta

Helen McCrory infelizmente faleceu após batalha contra o câncer em 2021. A intérprete da tia Polly não chegou a gravar toda a participação dela na série e o criador do programa, Steven Knight, indicou como lidarão com isso.

Knight conversou com a Radio Times sobre o impacto de McCrory no seriado e falou como a ausência dela será sentida nesses novos episódios.

“Eu acho que é como quando alguém que perdeu um membro de sua família – eles se foram, mas a forma como eles pensavam permanece”, disse Knight.

“Em outras palavras, quando algo acontece, você ainda pensa: ‘O que eles pensariam sobre isso? Qual seria a opinião deles sobre isso?’. E tentei manter isso com Polly para que a família ainda pensasse: ‘O que Polly teria feito?’, que é o que acho que acontece com as pessoas”.

Ainda é incerto se McCrory chegou a gravar algo no seriado. De qualquer forma, ela fará falta.

Gina pode ser a grande vilã da sexta temporada de Peaky Blinders

Desde a entrada, Gina Gray surpreendeu os espectadores de Peaky Blinders. A personagem tem personalidade forte, sabe o que quer e não tem medo de usar ninguém para isso – Michael é uma prova disso.

Quando o casal apresenta uma oportunidade de negócios para Tommy, fica parecendo que Michael teve a ideia. Mas, na verdade, tudo foi planejado por Gina.

Quando Tommy não atende totalmente os personagens, Gina afirma que os dois têm um plano B. Ou seja, a personagem de Peaky Blinders pode ter uma grande trama contra os Shelby.

Uma outra evidência sobre isso é que Gina pode ser a informante de Oswald Mosley. Além de ter os próprios planos, a esposa de Michael pode ser a aliada secreta do fascista.

A personagem demonstra grande respeito ao vilão de Peaky Blinders, até mesmo chegando a corrigir Michael em como falar sobre Mosley.

Se a teoria se confirmar, os planos de Gina poderiam continuar até mesmo para o filme que deve fechar Peaky Blinders.

Peaky Blinders lança a sexta temporada em 2022 na Netflix.