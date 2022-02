Revelado por que Casey não deixa totalmente Chicago Fire

Chicago Fire é um dos seriados mais populares da TV, e faz parte do trio que compõe a franquia One Chicago (as outras duas séries são Chicago PD e Chicago Med).

A série é uma história sobre o que os socorristas em Chicago têm que passar enquanto combatem incêndios e salvam pessoas de acidentes traumáticos.

Continua depois da publicidade

Como acontece com qualquer série, Chicago Fire não é apenas sobre o que essas pessoas fazem em seu trabalho diário – também lida com histórias que abordam o que acontece quando esses personagens estão fora do trabalho.

Como resultado, o romance é abundante em Chicago Fire, com vários casais se reunindo e depois terminando à medida que a série progrediu ao longo de suas dez temporadas.

Um dos maiores casais favoritos dos fãs, de longe, é Matthew Casey (Jesse Spencer) e Sylvie Brett (Kara Killmer), personagens amados pelos fãs.

Mesmo que os espectadores esperem que esse casal se junte há anos, parece que eles estavam destinados a ter um romance difícil. Chicago Fire insinuou uma possível separação no quarto episódio da décima temporada e depois confirmou no episódio 5 que Spencer – e, por sua vez, Casey – estaria deixando o seriado.

Mesmo que Spencer tenha deixado a série, os comentários recentes do co-criador da série Derek Haas sobre Casey revelam por que o personagem não desapareceu completamente do seriado e o produtor ainda indicou uma maneira de ele possivelmente retornar para Chicago Fire.

Casey ainda é importante em Chicago Fire

Em uma entrevista recente à Variety (via Looper), o co-criador de Chicago Fire, Derek Haas, admitiu que não estava disposto a decepcionar ninguém ao deixar o relacionamento de Brett e Casey morrer simplesmente porque Jesse Spencer não está mais na série.

Não apenas Casey e Brett manterão uma conexão de longa distância, mas Haas está deixando a porta aberta para futuras aparições especiais, se Spencer estiver interessado.

“Pareceria trapacear depois de construírem esse relacionamento por tantas temporadas e depois jogá-lo fora por causa da demanda de produção”, disse ele à Variety.

Ele também observou: “Eu ficaria mortificado se houvesse um casamento que não incluísse Casey”, fazendo referência às próximas núpcias de Stella (Miranda Rae Mayo) e Severide (Taylor Kinney).

No Brasil, Chicago Fire está disponível no Globoplay.