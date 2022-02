Revelado quem é a estrela que mais faturou com La Casa de Papel

La Casa de Papel foi um enorme sucesso da Netflix. Como uma das maiores audiências da plataforma, o título ganha uma série derivada, sobre Berlim, e ainda um remake sul-coreano.

Parte do sucesso foi conquistado pelo carisma do elenco. La Casa de Papel reuniu muitos rostos famosos na Espanha, que acabaram revelados para o mundo com a Netflix.

Um deles, por exemplo, é Álvaro Morte, o intérprete do Professor. Após La Casa de Papel, o ator garantiu papéis em outras produções internacionais, como A Roda do Tempo, do Amazon Prime Video.

Mas, entre o elenco, uma estrela já tirou um bom ganho apenas com La Casa de Papel. Na questão salário, Úrsula Corberó, a Tóquio do seriado espanhol, foi quem mais faturou.

A informação revelada pelo The Things é justificada. A personagem começa como a protagonista, além de se tornar muito amada com La Casa de Papel.

Salário da atriz de Tóquio em La Casa de Papel

O site afirma que Úrsula Corberó faturou cerca de US$ 120 mil por capítulo durante La Casa de Papel. Na cotação atual, o valor é de R$ 640 mil.

A atriz esteve creditada em 41 capítulos do seriado da Netflix (por mais que tenha morrido antes na série), o que daria um ganho de cerca de US$ 4,9 milhões. Ou, neste caso, uma fortuna de R$ 26 milhões.

O site afirma ainda que outros nomes ganharam cerca de US$ 80 mil e US$ 85 mil por episódio. O salário mais elevado, conforme o portal, ainda pode ser justificado pela popularidade da estrela.

Úrsula Corberó é atualmente uma das atrizes espanholas mais conhecidas no mundo inteiro. No Instagram, por exemplo, a estrela tem mais de 25 milhões de seguidores, sendo superada apenas por Ester Expósito, conhecida por Elite.

Após La Casa de Papel, a atriz deve seguir para uma carreira em Hollywood. Em 2021, a famosa já apareceu em G.I. Joe Origens: Snake Eyes.

La Casa de Papel está com todas temporadas disponíveis na Netflix.