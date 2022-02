Revelado quem são os maiores assassinos de The Walking Dead

Os fãs de The Walking Dead devem se surpreender. Os maiores assassinos da série são dois personagens amados por todos: Rick Grimes e Daryl Dixon.

As mortes do ranking, vale destacar, não contam com zumbis. Os dois personagens foram os que mais mataram pessoas em The Walking Dead.

Geralmente, quando o assunto é mencionado, todos devem lembrar da brutalidade de Negan. Mas, nem o ex-vilão matou tanto quando Rick Grimes e Daryl.

Até a 11ª temporada, os personagens de Andrew Lincoln e Norman Reedus estão empatados nesse ranking. Cada um matou 54 pessoas.

É claro que muitas dessas mortes são justificadas. Nesse mundo pós-apocalíptico, muitas situações são de “matar ou morrer”, o que explica esse alto número.

Por curiosidade, a terceira posição é de Carol, com 47 vítimas. Já Negan, o brutal ex-vilão, aparece em quarto com 41. O ranking dos cinco maiores assassinos é fechado com Morgan Jones, com 31 vítimas – contando apenas aquelas da série principal de The Walking Dead.

Astro de Scooby-Doo quase viveu Negan em The Walking Dead

Hoje em dia é difícil imaginar outra pessoa a não ser Jeffrey Dean Morgan como Negan em The Walking Dead, mas o papel quase foi para um ator completamente diferente: Matthew Lillard, de Scooby-Doo.

Lillard é mais conhecido por interpretar o Salsicha no filme em live-action do famoso cachorro. A informação partiu do próprio astro, durante a Walker Stalker Con (via Looper).

“Eu fiz o teste e eles amaram. Eles disseram: ‘wow, eles realmente amaram, você está na competição para esse papel”, revelou o ator.

O astro de Scooby-Doo disse que, no fim, ficou entre ele e outro ator – Jeffrey Dean Morgan, é claro. No fim, o papel foi para o ator de Supernatural e Grey’s Anatomy.

“No fim ficou entre eu e esse outro cara e eu recebi a ligação dizendo que não consegui o papel”, concluiu o ator.

Além da Netflix, The Walking Dead pode ser assistida no Star+.

