Roubado mais de R$ 1 milhão do set de The Crown

Joias e antiguidades avaliadas em £150 mil (aproximadamente R$ 1,02 milhões) foram roubados do set de The Crown, da Netflix.

O roubou aconteceu durante as gravações da quinta temporada e a polícia britânica já investiga o caso, conforme o Daily Mirror.

Ao todo foram mais de 200 peças, incluindo a réplica de um ovo Faberge russo, dentre outras pulseiras, colares e brincos, que foram usados por Elizabeth Debicki, que interpreta a princesa Diana nessa quinta temporada da série.

As peças foram roubadas, supostamente, enquanto estavam armazenadas em três caminhões que estavam estacionados nos sets.

“Foi relatado que três veículos contendo peças usadas em produções televisivas foram violados e vários itens roubados. Oficiais estão investigando”, informaram as autoridades.

O roubo não acarretará no atraso das gravações, informaram os produtores.

The Crown também terá entrevista polêmica de Diana

A entrevista polêmica da Princesa Diana a Martin Bashir estará presente na quinta temporada de The Crown. Com isso, a série da Netflix vai ignorar pedidos do príncipe William.

Na entrevista de 1995, Diana falou pela primeira vez sobre o caso de Charles com Camilla Parker-Bowles, dizendo existirem três pessoas no casamento.

Em 2021, foi revelado por uma investigação independente (via Metro), que Bashir comportou-se de forma “enganosa” para conseguir a entrevista. A BBC chegou a emitir um pedido de desculpas.

Uma fonte do The Sun, no entanto, disse que os criadores de The Crown enxergam a entrevista como um momento chave da quinta temporada.

“Eles estão investindo bastante nisso. The Crown é conhecida por mergulhar em áreas da história da família real que eles prefeririam deixar quietas”.

A quinta temporada de The Crown chega à Netflix em novembro de 2022.