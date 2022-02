Série da Marvel tem conexão surpreendente com Homem-Aranha

A série Ms. Marvel, do Disney+, teve imagens vazadas de regravações que acontecem. O que chamou atenção foi uma conexão do seriado do MCU com um vilão do Homem-Aranha de Tom Holland.

As imagens trouxeram os drones de combate das Indústrias Stark. Acontece que essa tecnologia foi importante em Homem-Aranha: Longe de Casa.

Os drones eram os principais equipamentos do vilão Mysterio. O personagem controlou a tecnologia para criar ilusões de ataques de Elementais, além de incriminar o Homem-Aranha.

O que chamou atenção dos espectadores destas imagens vazadas é que os drones parecem os mesmos de Homem-Aranha: Longe de Casa. Porém, não se sabe se o personagem de Jake Gyllenhaal pode voltar.

Há muitos rumores de que Mysterio realmente não morreu no MCU, podendo voltar no futuro do universo da Marvel.

A produção da série do Disney+ ainda não se pronuncia.

Ms. Marvel chega no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes inumanos e começa a atuar contra o crime.

A Ms. Marvel consegue se transformar, aumentar o próprio tamanho e manipular os braços e as pernas da forma como quiser. A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ deve contar a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ainda não há detalhes de qual exatamente será a história do seriado. O mesmo vale para Capitã Marvel 2.

Ms. Marvel, no Disney+, deve chegar em 2022.

