Série da Netflix com estrela de Grey’s Anatomy é cancelada

Sandra Oh (Grey’s Anatomy) confirmou que The Chair foi cancelada pela Netlifx após uma temporada.

Em entrevista ao podcast Awards Circuit ela comenta que a série não deve ser renovada: “Ninguém me ligou, então não deve acontecer”.

Ela ainda falou sobre o processo de fazer a série, “Eu fiquei extremamente feliz que essa série aconteceu, foi uma grande experiência, uma pensa ter acabado”.

A série abordou temas como racismo, ageismo e sexismo. Os eventos ocorrem em um universidade na Inglaterra. E Sandra Oh foi indicada ao Screen Actors Guild Awards pela sua atuação na série.

Conheça a série da Netflix

The Chair é uma série de comédia dramática. A série foi lançada na Netflix em agosto de 2021. É ambientada na fictícia Universidade de Pembroke, no que parece ser a Nova Inglaterra.

Confira abaixo uma sinopse da série.

“The Chair acompanha a Dra. Ji-Yoon Kim (Sandra Oh), que acaba de ser nomeada chefe do Departamento de Inglês da prestigiosa Universidade de Pembroke. Agora, a professora e mãe da pequena Ju-Hee (Everly Carganilla) precisa enfrentar um conjunto único de desafios como a primeira mulher e pessoa não-branca a ocupar o cargo.”O elenco de The Chair conta com Sandra Oh, Jay Duplass, Bob Balaban, Everly Carganilla e outros.

The Chair está disponível na Netflix.