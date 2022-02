Série da Netflix foi vista por mais de 4 bilhões de minutos

Ozark está chegando ao fim, mas não sem antes deixar sua marca na Netflix: a série criada por por Bill Dubuque e Mark Williams em 2016 atingiu mais de 4 bilhões de minutos assistidos pela plataforma de streaming com o lançamento de seus mais recentes episódios.

Jason Bateman, Laura Linney, Esai Morales, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner e grande elenco, a série está prestes a estrear sua última temporada em abril de 2022, mas mesmo antes de seu lançamento final já voltou à mídia graças ao sucesso de Inventando Anna, também da Netflix, com quem compartilha a atriz Julia Garner, vencedora dois Emmys por seu papel em Ozark.

A quarta e última temporada da série foi dividida em duas partes, e enquanto a última parcela de episódios não chega ao catálogo do streaming, a primeira não fez feio com cerca de 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que é um número impressionante e muito maior do que suas duas primeiras temporadas.

De acordo com o TVLine, a semana de lançamento da primeira parte da 4ª temporada de Ozark rendeu à série uma transmissão de 4,1 bilhões de minutos, sendo essa a segunda vez que a série quebra a marca de 4 bilhões. O número é a soma de todos os episódios já lançados, e não apenas dos sete recentes.

Enquanto isso, confira o vídeo de anúncio dos episódios finais de Ozark logo abaixo e prepare-se para esse adeus:

Em declarações sobre o cancelamento, Chris Mundy confirmou que queria acabar a história com a série ainda no auge. Assim, ao que parece, Ozark deve completar o ciclo naturalmente na Netflix.

“Uma temporada maior significa problemas maiores para os Byrdes. Estou empolgado em terminar com um estouro. Nós estamos felizes que a Netflix reconheceu que precisávamos de um pouco mais de tempo para finalizarmos a história dos Byrdes”, declarou o chefe.

Sendo assim, Ozark tem mais esse bom motivo para ser comparada com Breaking Bad – como é feito por fãs e críticos. A famosa série também acabou com um fim planejado pelo criador, o que a fez ainda mais elogiada pelos fãs.

Em Ozark, Marty Byrde (Jason Bateman) muda sua família de um subúrbio de Chicago, Illinois, para o Ozarks, no Missouri, depois que um esquema de lavagem de dinheiro dá errado.

Ozark chega com a segunda parte da quarta temporada em 29 de abril na Netflix.