Série de Entrevista com o Vampiro mostra os novos Lestat e Louis

A AMC divulgou um vídeo com trechos das séries e novas temporadas que chegam em 2022. Dentre elas está Entrevista com o Vampiro, que revela as novas versões de Lestat e Louis.

Os dois personagens, no filme de 1994, foram interpretados, respectivamente, por Tom Cruise e Brad Pitt. Agora, eles são vividos por Jacob Anderson (Game of Thrones) e Sam Reid.

É um trecho curto, mas podemos ver Lestat ameaçador dizendo: “Eu entrego a morte a aqueles que a merecem”, enquanto Louis está visivelmente chocado.

Claramente trata-se de um momento antes de Louis ser transformado em vampiro, o que ocorre bem no começo do livro original de Anne Rice.

Veja o vídeo, abaixo.

pic.twitter.com/VFBHn9zPgu — AMC+ (@AMCPlus) February 14, 2022



It’s all here. pic.twitter.com/VFBHn9zPgu — AMC+ (@AMCPlus) February 14, 2022

Mais sobre Entrevista com o Vampiro

Entrevista com o Vampiro é um romance de terror gótico da autora americana Anne Rice, publicado em 1976. Foi seu romance de estreia.

Baseado em um conto que Rice escreveu por volta de 1968, o romance é centrado no vampiro Louis de Pointe du Lac, que conta a história de sua vida para um repórter.

Rice compôs o romance logo após a morte de sua filha Michelle, que serviu de inspiração para a personagem Claudia.

Ainda não há previsão de lançamento para a série de Entrevista com o Vampiro.