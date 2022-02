Série de O Senhor dos Anéis confirma uma popular teoria dos fãs

Uma popular teoria dos fãs em torno de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder acabou sendo confirmada. A série é uma produção do Amazon Prime Video.

De acordo com a página Fellowship of Fans, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder contará com o personagem Finrod, que é o irmão mais velho de Galadriel.

O trailer da série pode até mesmo ter mostrado um vislumbre do personagem.

Primeira Era também deve ser abordada na série

Sem contar spoilers, o que é interessante é que a introdução de Finrod significa que O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder também contará com cenas durante a Primeira Era.

A história do personagem acontece basicamente durante esse período.

A maior parte de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ocorre na Segunda Era, mas muitos fãs tinham a teoria de que a Primeira Era também seria abordada de alguma maneira.

Agora, essa teoria está confirmada, ainda que muitas coisas em torno de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder não tenham sido esclarecidas.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao Amazon Prime Video em 2 de setembro.