Série de O Senhor dos Anéis terá cenas de sexo como as de Game of Thrones? Veja

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder causou polêmica em 2021 ao ser apontado foram contratados coordenadores de intimidade. Isso indicava que a série teria cenas de sexo, o que levantou a discussão se isso é necessário na adaptação das obras de J.R.R. Tolkien.

Ao contrário de Game of Thrones, no entanto, parece que o seriado do Amazon Prime Video não contará com cenas de sexo, aponta a Vanity Fair.

O Refinery29 chegou a entrevistar coordenadores de intimidade e apontou que a presença de beijo em cena pode exigir a presença de um profissional da área.

A informação não parte de fonte ligada à diretamente à série, então pode ser que vejamos uma cena de sexo em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. No entanto, tudo indica que não veremos algo como Game of Thrones.

Veremos quando a série, enfim, chegar ao Amazon Prime Video.

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.