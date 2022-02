Série mais tuitada da década não é da Netflix

A Netflix pode lançar uma série por semana e contar com algumas produções muito populares, como Stranger Things, Bridgerton e The Witcher. No entanto, a série mais tuitada da década é da HBO: Euphoria.

Conforme dados divulgados pelo próprio Twitter (via Variety), Euphoria se tornou a série mais tuitada desde o começo de 2020, com mais de 30 milhões de tuítes sobre a segunda temporada. Isso representa um aumento de 51% em relação à primeira temporada.

Além disso, o Twitter também revelou que Fezco (Angus Cloud), Rue Bennett (Zendaya) e Nate Jacobs (Jacob Elordi) foram os personagens mais mencionados em tuites, com mais de 270 mil tuites sobre o FexiHive, o “ship” entre Fezco e Lexi.

Celebridades e influenciadores que tuitaram sobre Euphoria nessa segunda temporada incluem:

Jack Harlow, Drake, Maren Morris, Halsey, Noah Beck, Chlöe Bailey, Ella Mai, Anitta, Chelsea Peretti, Kid Cudi, Lauren Jauregui, Victoria Monét, Aly & AJ, e Justine Skye.

Mais sobre Euphoria

Euphoria é uma série da HBO estrelada por Zendaya. A produção é aclamada pela crítica e também se mostrou um sucesso com o público, principalmente em sua segunda temporada.

A atuação de Zendaya recebeu vários elogios, com a atriz conquistando um Emmy por seu trabalho na primeira temporada. Com a performance da estrela ficando ainda mais intensa na segunda temporada, muitos acreditam que ela é uma forte candidata para vencer o prêmio mais uma vez.

No Brasil, Euphoria está disponível na HBO Max.