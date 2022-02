Star+ lança polêmica série com astro da Marvel transformado

Se você deseja conferir uma performance bem diferente de Sebastian Stan, o Soldado Invernal do MCU, a série Pam & Tommy é uma ótima opção. Recém-chegada na plataforma Star+, a produção adapta para as telas a história real do casamento da estrela Pamela Anderson e o baterista Tommy Lee – marcado por conflitos, drama e muita polêmica.

Pam & Tommy tem 8 episódios, e no Brasil, contará com lançamentos semanais pela Star+. A série tem Craig Gillespie, de Eu Tonya e Cruella como diretor. Rob Siegel fica responsável pelo roteiro, e a dupla Seth Rogen e Evan Goldberg atua na produção-executiva.

Até o momento, a série tem feito grande sucesso com a crítica especializada: com 87% de aprovação no Rotten Tomatoes. As performances de Sebastian Stan como Tommy Lee e Lily James como Pamela Anderson são apontadas como os pontos mais interessantes da produção.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Pam & Tommy na Star+; veja.

De que fala Pam & Tommy?

Pam & Tommy aborda a história real do relacionamento e o eventual casamento da atriz Pamela Anderson – conhecida por sua performance na série SOS Malibu – e o baterista Tommy Lee, da banda Mötley Crüe.

Nos anos 90, Pamela Anderson e Tommy Lee eram um dos casais mais famosos de Hollywood. Seguidos por paparazzi em todos os lugares, eles também tinham um relacionamento conturbado e repleto de polêmicas.

O romance começou em 1995, e o casal decidiu oficializar a união 96 horas após terem se conhecido, em um matrimônio que deixou a indústria do entretenimento chocada.

No mesmo ano, Pamela e Tommy estamparam tabloides do mundo inteiro, após terem uma sex-tape gravada na lua mel roubada e vazada para a imprensa – no que pode ser considerado o primeiro conteúdo viral de todos os tempos.

Sebastian Stan, Lily James e o elenco de Pam & Tommy

Como já citamos, Sebastian Stan e Lily James lideram o elenco de Pam & Tommy como os protagonistas Tommy Lee e Pamela Anderson.

Stan, conhecido por interpretar Bucky Barnes nos filmes e séries da Marvel, vive o baterista da banda Mötley Crüe.

Já Lily James, de séries como Downton Abbey e filmes como Cinderela e Mamma Mia, interpreta Pamela Anderson.

Nick Offerman, da sitcom Parks and Recreation, vive Michael Morrison, também conhecido como Tio Miltie, um famoso ator e produtor pornográfico.

Seth Rogen, que também é o produtor-executivo de Pam & Tommy, é Rand Gauthier, o homem que roubou o vídeo erótico do casal.

O elenco principal de Pam & Tommy é completado por Taylor Schilling, de Orange is the New Black, como Erica Gauthier, a esposa de Rand.

Pam & Tommy conta também com Pepi Sonuga (Mortal Kombat X), Andrew Dice Clay (Nasce Uma Estrela), Mozhan Marnó (Garota Sombria Caminha Pela Noite) e Fred Hechinger (Rua do Medo) no elenco.

Os três primeiros episódios de Pam & Tommy já estão disponíveis no catálogo brasileiro da plataforma Star+.

Os outros 5 episódios serão lançados semanalmente na plataforma, sempre às quintas-feiras.

Veja abaixo o trailer legendado de Pam & Tommy.