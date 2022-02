Stephanie falsa pode dar nova reviravolta para The Walking Dead

Cuidado! Esse texto contém spoilers de The Walking Dead.

A segunda parte da 11ª temporada de The Walking Dead trará ao Star+ os episódios finais desta série que já soma mais de dez anos de história na televisão americana e fãs espalhados pelo mundo todo, e já temos teorias do que acontecerá nessa reta final.

O trailer para os próximos episódios forneceram uma pista de que algo poderá conectar a série ao Exército da República Cívica (CRM), fazendo Eugene descobrir sobre a existência desse grupo.

Para tal, precisamos lembrar da 10ª temporada da série, quando Eugene, Ezekiel e Yumiko foram ao encontro de Stephanie em Commonwealth, mas ao chegar lá são todos presos em um ato de traição.

A falsa Stephanie vai voltar?

Ao contrário de Eugene, os fãs de The Walking Dead sabem que a Stephanie que ele conheceu não é a verdadeira, e sim que Lance Hornsby usou disso para armar contra Eugene e fazê-lo entregar a localização de seus amigos na Virgínia. No entanto, a trama por trás dos atos de Hornsby pode ser ainda pior do que os fãs pensavam.

Após Eugene sair da prisão, ele começa a investigar o paradeiro de Stephanie e, no trailer, há indícios de que Hornsby não só usou Stephanie para atrair Eugene, como é o responsável pelo desaparecimento da personagem e, segundo as suspeitas dos fãs, ele pode tê-la entregado ao CRM.

Afinal, se ela realmente estivesse por perto, Eugene a teria encontrado e não teria ameaçado Hornsby, como foi visto no trailer. Além disso, a série também busca uma forma de se conectar aos filmes de Rick Grimes e, nesses episódios finais, essa pode ser a última oportunidade de Eugene descobrir sobre o CRM.

Confira o trailer do Star+ para temporada final de The Walking Dead:

The Walking Dead está chegando ao fim!

Falta pouco para o adeus oficial.

A parte B da 11ª temporada de The Walking Dead estreia em 20 de fevereiro no Star+, trazendo consigo os episódios finais desta produção que conquistou o mundo.

