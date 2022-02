Stranger Things: A data de estreia da 4ª temporada e o que esperar

Por mais que parte da história seja um mistério, prévias e revelações da Netflix adiantam o que esperar da quarta temporada de Stranger Things. Aqui, explicamos quando o novo ano estreia, quem está no elenco e qual pode ser a história.

Stranger Things volta seguindo os eventos da terceira temporada. Após a batalha no shopping de Starcourt, personagens tiveram destinos bem diferentes.

Continua depois da publicidade

Hopper foi parar na Rússia, com Joyce saindo de Hawkins com Will, Jonathan e Eleven. Mike e a turma permaneceram na cidade, mas agora tendo que lidar com o grupo separado pela distância.

Confira abaixo quando a quarta temporada de Stranger estreia, o elenco e o que esperar dos episódios.

Quando Stranger Things 4 chega na Netflix

Primeiro, em uma prévia que revela os títulos dos episódios, Stranger Things confirmou que a quarta temporada chegaria em 2022. A janela seria para o inverno.

Com o mesmo vídeo que traz a data, os fãs também têm a informação de que a temporada conta com nove episódios. Os títulos dos episódios da quarta temporada na Netflix são:

O Clube; A Maldição de Vecna; O Monstro e a Super-heroína; Querido Billy; Projeto Nina; Mergulho; O Massacre no Laboratório de Hawkins; Papai; e O Plano de Onze.

Depois, em publicação no Twitter, a Netflix fez a grande revelação. A quarta temporada é dividida em duas partes, com os capítulos chegando em 27 de maio de 2022 e a segunda parte em 1 de julho.

Além disso, está confirmado que o seriado termina na quinta temporada.

Confira abaixo o vídeo e a publicação.

É ELA!!! A maior temporada de todas de #StrangerThings 🗣🗣🗣 e agora com datas!



O volume 1 chega no dia 27 de maio e o volume 2 chega no dia 1º de julho. pic.twitter.com/mgC9sFrac6 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 17, 2022

O que esperar da trama de Stranger Things 4

Como confirmado, a história de Stranger Things 4 se passa na primavera de 1986. A justificativa para o grupo se reunir, ou para alguns deles se reencontrarem, são as férias da época.

Um teaser mostrou que Mike viaja para Califórnia para rever Eleven. Os dois continuam se comunicado por carta.

Ao mesmo tempo, o mistério continua em Hawkins. Um outro teaser mostra que Steve, Dustin, Lucas, Max e Nancy estão investigando a misteriosa Casal do Creel, que pode ser mais um ponto de acesso ao Mundo Invertido.

Por fim, o outro arco da quarta temporada é o de Jim Hopper. Também um teaser mostra que o personagem foi parar na Rússia.

David Harbour, o intérprete de Hopper, admitiu que a história do xerife em Stranger Things será sobre escapar da prisão. Esse arco terá inspiração em Alien, já que a cadeia russa conta simplesmente com um demogorgon.

Essa divisão dos grupos também é reforçada em cartazes divulgados pela Netflix. Confira abaixo.

Pegue seu casaco e se prepare para notícias chegando da Rússia. #StrangerThings pic.twitter.com/71cN99Rdnc — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 17, 2022

O elenco de Stranger Things 4

Ao contrário de outras temporadas, o elenco de Stranger Things 4 cresce bastante na Netflix. Um motivo pode ser a diversidade de cenários, já que a história não fica apenas em Hawkins.

Como os fãs imaginam, os principais nomes da série retornam: Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), Hopper (David Harbour) e Joyce (Winona Ryder).

Uma novidade na quarta temporada, do elenco já conhecido, é que Priah Ferguson, que interpreta Erica – a irmã de Lucas, foi promovida ao elenco regular. Ou seja, terá maior participação.

Entre as novidades do elenco, o destaque vai para Amybeth McNulty, a estrela de Anne With An E na Netflix. A atriz será Vicky “uma nerd legal e da banda que vai deixar um dos heróis apaixonados”.

Enquanto isso, Myles Truitt, de Raio Negro, será Patrick, um novo jogador de basquete da escola de Hawkins. O novo personagem será um que vai ver a vida sofrer uma reviravolta com eventos chocantes.

Outro ator famoso que se junta a quarta temporada é Robert Englund, o Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo. Ele será Victor Creel, preso após ser acusado de assassinar a própria família em um evento macabro.

A temporada terá ainda Regina Ting Chen (A Rainha do Sul) como a conselheira Senhorita Kelly; Grace Van Dien (Lady Driver) será Chrissy, uma popular líder de torcida; Tom Wlaschiha (Game of Thrones) fica como Dmitri, um guarda da prisão russa; e Mason Dye (Teen Wolf) será Jason Carver, um atleta rico e bonitão que namora a garota mais popular da escola.

Stranger Things 4 tem ainda Jamie Campbell Bower (Crepúsculo) como Peter Ballard, um enfermeiro do hospital psiquiátrico; Eduardo Franco (Booksmart) sendo Argyle, o novo melhor amigo de Jonathan; Sherman Augustus como coronel Sullivan, um militar que acha que sabe como deter o mal em Hawkins; Nikola Djuricko tem o papel de Yuri, um ladrão russo; e Joseph Quinn será Eddie, o líder do clube que Dustin passa a fazer parte.

A quarta temporada terá ainda a adição de Joel Stoffer, de Agents of SHIELD. Porém, o papel dele não foi revelado ainda.

Stranger Things termina na quinta temporada

Uma informação importante é que o fim de Stranger Things está decretado. Os criadores, os Irmãos Duffer, declararam, em uma carta divulgada pela Netflix, que o fim está definido.

“Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A quarta temporada é a penúltima e a quinta será a última”, os criadores deixam claro.

A quarta temporada de Stranger Things chega 27 de maio de 2022 na Netflix. Confira abaixo ainda um quarto teaser do seriado.