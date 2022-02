Stranger Things pode ter feito grande revelação sobre o Mundo Invertido

Cuidado! Essa publicação contém spoilers de Stranger Things.

Stranger Things é um dos maiores sucessos de audiência da Netflix. Lançada em 2016, a produção acompanha um grupo de crianças, incluindo uma com superpoderes, que lutam contra monstros do Mundo Invertido. Enquanto adolescentes e adultos se juntam ao time, o próprio grupo mirim também cresceu e, agora, estão se preparando para dizer adeus.

Com três temporadas lançadas até o momento e a quarta prestes a estrear, com previsão ainda para este primeiro semestre de 2022, a Netflix já confirmou que a quinta temporada da série será a última, então os próximos episódios devem conter grandes revelações para esta reta final do grande sucesso.

Ainda não sabemos muito sobre o que vai acontecer na quarta temporada de Stranger Things, mas um pôster divulgado recentemente para promover os próximos episódios pode ter apresentado uma boa pista aos fãs, já que Hopper pode ser visto na imagem.



Hopper está no Mundo Invertido?

O que sabemos até agora sobre o Mundo Invertido é basicamente o que foi visto na primeira temporada, quando Will foi parar lá e Joyce e Hopper moveram o mundo para conseguir resgatá-lo. Nancy, uma das adolescentes, também se viu brevemente no local. No entanto, o público até agora teve apenas breves vislumbres do que é o Mundo Invertido.

Como o nome sugere e pelo pouco que foi visto, assume-se que o Mundo Invertido é uma espécie de universo paralelo do mal, um espelho negativo da cidade de Hawkins, onde tudo tem se ambientado até agora. No entanto, não é de conhecimento público o que de fato acontece no Mundo Invertido, como ele surgiu, como funciona e qual é a sua conexão com o nosso mundo.

No final da temporada anterior, vimos Hopper “morrendo” em uma explosão, só para na cena pós-créditos a Netflix nos mostrar que, na verdade, ele sobreviveu e está na Rússia. O pôster também mostra ele ao lado de dois companheiros em um ambiente de gelo que aparenta ser, de fato, o país russo, e no fim do caminho a uma passagem para o Mundo Invertido.

Mas como é feita essa conexão?

Entendendo a teoria

A teoria de Stranger Things explica que, durante à explosão, ele foi de alguma forma levado ao Mundo Invertido e conseguiu escapar de lá, mas a saída que ele encontrou deu para a Rússia. Isso significaria que, de alguma forma, o Mundo Invertido conecta Hawkins a Rússia, e que deve ter algum meio de teletransporte para que essa viagem seja rápida – afinal, não parece provável que Hopper tenha cruzado um “oceano invertido” para chegar a outro país dentro do Mundo Invertido.

Se lembrarmos de uma teoria explicada pelo Sr. Clarke na primeira temporada da série, tudo faz ainda mais sentido: ao dobrar um prato de papel ao meio e fazer um furo nele, conectamos duas dimensões, como se o furo fosse um portão. Até onde sabemos, a Rússia terá um papel importante na nova temporada de Stranger Things, e se houver um portal para isso, tudo terá feito sentido.

A quarta temporada de Stranger Things será dividida em duas partes: o volume 1 chega dia 27 de maio, enquanto o volume 2 será adicionado no dia 1º de julho.

Enquanto isso, as três temporadas anteriores de Stranger Things já podem ser vistas na Netflix.