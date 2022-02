Streaming indica quem pode ficar com séries da Marvel criadas na Netflix

Uma informação chocou a internet. As séries da Marvel lançadas na Netflix vão deixar a plataforma de streaming.

Com o fato, os fãs querem saber para onde os títulos vão. As séries são Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, O Justiceiro e Defensores.

Continua depois da publicidade

Um indicativo é de que as séries da Netflix fiquem com a Disney. Isso surge porque o Disney+ do Canadá vai receber os títulos.

Muitos títulos possuem licenças diferentes no mercado internacional. Mas, nesse caso, é possível que os títulos fiquem restritos a Disney, já que a Marvel voltou a ter todos os direitos.

No Brasil, a dúvida ainda é se os títulos podem parar no Disney+ ou no Star+. As plataformas ainda não se pronunciam.

Situação de saída das séries da Marvel na Netflix

Os dias da Marvel na Netflix estão contados. Depois de terem sido prematuramente canceladas há alguns anos, as séries Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Defensores deixarão a plataforma de streaming.

Ao tentar assistir qualquer uma delas, logo quando o logo da Netflix aparece no começo ao dar play, um aviso aparece no canto superior esquerdo da tela, dizendo que a série estará disponível apenas até 1 de março.

Vale apontar que o aviso somente aparece conosco ao assistir pelo computador e apenas no primeiro episódio das respectivas primeiras temporadas das séries.

A Netflix ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso e não foi anunciado se as séries da Marvel irão para outra plataforma de streaming, como o Disney+ ou o Star+.

O Demolidor recentemente apareceu em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, então pode ser que a Disney esteja preparando a reintrodução definitiva do personagem no MCU.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).

Veja um print da Netflix, abaixo.