Superman & Lois indica retorno de vilão de Supergirl

Depois de revelar Bizarro como vilão dessa segunda temporada, Superman & Lois pode estar escondendo outra antagonista logo embaixo do nariz dos fãs.

O quarto episódio mostra Lois Lane confrontando Ally Allston, uma guru de autoajuda que acabou se tornando líder de culto.

Em um flashback vemos uma discussão entre as irmãs Lane sobre Ally e Lois usa uma palavra em específico para se referir à guru: “parasita”.

Pode ser que Ally seja a versão do Arrowverso de Alexandra Allston, também conhecida como Parasita. Trata-se de uma versão menos conhecida do vilão nas HQs, mas há uma razão para logo essa ter sido utilizada.

Em Supergirl, o Parasita já apareceu duas vezes, primeiro como o Dr. Rudy Jones, depois como Raymond Jensen, ambos sofreram mutações e transformaram-se na criatura monstruosa roxa.

Ainda não se sabe se Ally Allston vai se transformar em um monstro roxo, mas parece que esse vai ser o caminho.

Superman & Lois é estrelada por Tyler Hoechlin como Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch como Lois Lane, Jordan Elsass como Jonathan Kent, Alexander Garfin como Jordan Kent, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cushing, Wolé Parks como o Estranho, Adam Rayner como Morgan Edge, Dylan Walsh como General Samuel Lane e Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing.

Baseada nos personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois é desenvolvida por Greg Berlanti e Todd Helbing, que atuam como produtores executivos, com Sarah Schechter e Geoff Johns.

A série mostra um Superman tendo que se dividir entre ser um pai e um herói. O desafio é ainda maior quando os próprios filhos podem se envolver no mundo do heroísmo.

No Brasil, os fãs do Arrowverso podem ver Superman & Lois no HBO Max.