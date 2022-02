Taylor Kinney, de Chicago Fire, teve grande transformação

Atualmente, Taylor Kinney é mais conhecido como o Kelly Severide de Chicago Fire. A série foi responsável pelo sucesso mundial do ator.

Até chegar ao papel da vida dele, Taylor Kinney percorreu um caminho interessante. Antes de ser conhecido pelo drama, por exemplo, o ator ficou mundialmente famoso por ter namorado a estrela Lady Gaga.

O caminho do ator de Chicago Fire poderia ter sido diferente. Kinney quase seguiu pelo caminho dos esportes, o que foi mudar apenas na universidade.

Conheça abaixo mais sobre a transformação de Taylor Kinney, o Kelly Severide de Chicago Fire.

Um herói dos esportes na escola

Antes de ser o astro de Chicago Fire, Taylor Kinney era um astro dos esportes na escola. O ator estudou na Lancaster, na Pensilvânia, e foi um dos melhores jogadores de vôlei.

Em matérias, o Daily Mail trouxe depoimentos de colegas do ator na época. O astro foi descrito como “um grande jogador”, até mesmo levando o time da escola “para as eliminatórias do distrito”.

Fora dos esportes, o ator de Chicago Fire era descrito como alguém “despreocupado, engraçado e comprometido”. “Eu tenho ótimas memórias com ele. Era alguém muito amigável”, relembrou um ex-colega da escola.

Ator de Chicago Fire seguiu nos esportes e adicionou economia no currículo

Após a escola, Taylor Kinney se mudou para estudar na universidade de West Virginia. Inicialmente, o jovem estudante escolheu estudar economia e negócio, além de praticar boxe.

A mudança da vida de Kinney aconteceu na universidade. Ao USA Today, o ator relembrou como escolheu teatro como um curso eletivo para completar a grade curricular.

“Prendeu meu interesse fora da sala de aula mais do que qualquer tema que eu já estudei”, destacou o Severide de Chicago Fire.

Ao mesmo tempo, o astro praticou boxe porque o avô era um grande fã e os dois costumavam assistir o esporte juntos pela TV.

Taylor Kinney faz mais uma grande mudança

Nos anos finais de universidade, o ator de Chicago Fire fez uma mudança interessante na vida dele. Taylor Kinney se mudou para o Havaí.

Nessa época, o ator estava experimentando uma nova paixão: o surfe. Além disso, Taylor Kinney desenvolveu outra habilidade com essa passagem pelo Havaí, que foi a carpintaria.

Para se sustentar, Kinney trabalhava na montagem de telhados. Em entrevistas, o astro de Chicago Fire sempre conta que esse foi o último emprego dele antes de se tornar de vez um ator.

Veio Lady Gaga e Chicago Fire

Taylor Kinney voltou do Havaí e definitivamente virou um ator. O primeiro papel veio em 2006, com a novela Fashion House. A ascensão foi rápida por conta do carisma do famoso.

Em 2008, o famoso conseguiu uma participação em Bones, um papel recorrente em Trauma e depois mais uma participação em CSI: NY.

Antes de Chicago Fire, o ator também teve uma passagem por The Vampire Diaries, como Mason Lockwood. Isso o levou para o popular drama.

No começo da jornada como Severide, Taylor Kinney também teve um namoro com Lady Gaga, com os dois chegando a ficar noivos em 2015. Apesar desse passo, um ano depois os dois se separaram.

Chicago Fire pode ser conferida pelo canal Universal no Brasil.