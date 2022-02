Tem sexo e nudez? Veja se vale a pena ver Fidelidade, da Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série italiana Fidelidade tem tudo para conquistar fãs de drama e romance. A produção oferece um olhar moderno e interessante sobre relacionamentos e traições, ancorado pelas elogiadas atuações do elenco. Mas o que o público quer saber é o seguinte: a série tem cenas de sexo e nudez?

“Um casamento aparentemente feliz começa a desmoronar depois que a fidelidade do marido é questionada e ambos os cônjuges são tentados por outros desejos”, afirma a sinopse de Fidelidade na Netflix.

A série é protagonizada por Michele Riondino e Lucrezia Guidone, e tem sua trama baseada no livro homônimo de Marco Missiroli, sucesso na Itália.

O site Decider revelou qual é o nível de erotismo de Fidelidade, e revelou também se vale a pena conferir a série italiana na Netflix; veja abaixo.

Fidelidade tem sexo e nudez na Netflix?

De acordo com o site Decider, Infidelidade tem uma trama parecida com a da série The Affair, mas com uma narrativa mais direta e moderna. Além disso, traz influências de Cenas de um Casamento – tanto da versão original quanto do remake com Oscar Isaac e Jessica Chastain.

“Fidelidade chama atenção por abordar conceitos de infidelidade em um casal que ainda vive uma grande paixão”, afirma a análise da publicação.

Em relação às cenas de sexo e nudez, fãs podem esperar alguns momentos quentes compartilhados pelo casal Carlo e Margherita.

Segundo o Decider, Fidelidade conta com uma boa quantidade de cenas de sexo, mas elas não contam com o teor explícito de outras produções da plataforma.

“Carlo e Magherita fazem sexo no apartamento que desejam comprar, mas não há nudez explícita na cena”, comenta o site.

Ou seja: os fãs não devem assistir Fidelidade à espera de cenas eróticas como as de Desejo Obscuro ou Sex/Life. Ao invés de focar somente no sexo, a produção aborda outros aspectos importantes da vida a dois.

Vale a pena assistir Fidelidade na Netflix?

Embora não tenha cenas explícitas de sexo e nudez, Fidelidade emociona ao mostrar os desafios de um casal que se ama de verdade.

Segundo a opinião do site Decider, vale a pena assistir à série, mesmo que seja apenas para conferir se Carlo e Margherita terminam a história juntos.

“Vale a pena assistir! Um casal relativamente feliz é destroçado por um suposto ato de infidelidade. Ficamos ansiosos para descobrir como eles superam esse problema, ou o que acontece quando relações do tipo chegam ao fim”, comenta o site Decider.

Fidelidade já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer da produção.