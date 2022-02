Teoria maluca muda completamente o que fãs pensam sobre Friends

Friends conta com muitos erros de continuidade e uma teoria de fã busca explicar isso. A ideia é que cada episódio da popular série de comédia se passa em um universo diferente.

Logo nas primeiras temporadas tais erros já aparecem. O número do apartamento de Monica muda de 5 para 20 entre a primeira e a segunda temporada.

Além disso, Chandler diz ter 25 anos na primeira temporada, o que faz dele o mais jovem do grupo. No entanto, na sétima temporada, eles comemoram o aniversário de 30 anos de Rachel, dizendo que ela é a última dentre eles a alcançar essa idade.

No Reddit (via Looper), um fã de Friends sugeriu que cada episódio se passa em uma realidade diferente. “Os personagens também parecem não ter memórias persistentes dos eventos de alguns episódios recentes. Era quase como se tivessem memórias diferentes, relacionamentos diferentes, nomes diferentes toda vez que apareciam”.

O usuário também mencionou o fato de o programa já ter abordado a ideia de realidades distintas no episódio da 6ª temporada, “The One That Could Have Been”.

Dito isso, os erros de continuidade de Friends são apenas isso: erros.

História cancelada podia ter arruinado Friends

Em geral, os fãs gostaram bastante da forma como Friends foi encerrada, mas a série quase teve uma história que poderia arruinado tudo.

Conforme o ScreenRant, o capítulo The One with the Flashback, sexto episódio da terceira temporada, foi um teste para ver como a audiência reagia ao casal Chandler e Rachel.

O episódio mostrou Chandler querendo ter um encontro com Rachel no passado, mas não funcionou. Uma sequência fantasiosa sugeriu que havia uma chance, mas a audiência não gostou disso.

Por conta disso, a ideia de torná-los um casal na série foi descartada e, no fim, Chandler ficou com Monica, o que provou ser o par ideal.

Assim sendo, quase tivemos um acontecimento desastroso em Friends, que poderia ter arruinado a famosa série de comédia de várias formas.

Friends está disponível no HBO Max