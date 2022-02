The Boys: Quando 3ª temporada estreia e o que esperar

The Boys, sucesso de audiência da Amazon Prime Video, se prepara para estrear sua 3ª temporada em breve.

A produção teve seu primeiro episódio lançado no dia 26 de julho de 2019 pela plataforma de streaming e, ao longo de suas duas temporadas anteriores, conquistou uma legião de fãs com sua história de heróis que vão contra os padrões da Marvel.

Continua depois da publicidade

Em The Boys, há um grupo de heróis chamado Os Sete que deveria proteger a Terra, mas esconde do povo suas personalidades horríveis e atitudes ilegais. Para impedi-los de usarem seus poderes contra o mal surgem os vigias Butcher, Hughie, Kimiko e grande equipe.

E se você quiser saber quando estreia a 3ª temporada de The Boys e o que esperar dos próximos episódios desta série do Amazon Prime Video, é só continuar lendo!

Quando estreia a 3ª temporada de The Boys?

A nova temporada foi gravada ao longo de 2021 e já está finalizada, mas se está com pressa, aguarde mais um pouco: a Amazon Prime Video divulgou que a 3ª temporada de The Boys será lançada no dia 03 de junho de 2022.

Enquanto a maioria das plataformas de streaming prefere lançar suas séries originais de uma vez só, a Amazon Prime Video ousou ao trazer um lançamento semanal para o seu projeto, com novos episódios chegando a cada semana ao catálogo do serviço.

Ainda não foi confirmado pela Amazon, mas é esperado que a 3ª temporada de The Boys também seja lançada aos poucos no streaming.

Novo elenco da 3ª temporada de The Boys

Tem gente nova chegando ao elenco de The Boys! Jensen Ackles, conhecido principalmente por seu papel como Dean Winchester na série Supernatural, se juntará aos heróis na nova temporada da série da Amazon Prime Video. Seu personagem é Soldier Boy, uma espécie de paródia do Capitão América da Marvel.

Ele é descrito como o “Super-Herói Original”, conhecido por ter lutado na Segunda Guerra Mundial e se tornado a primeira supercelebridade da cultura americana.

Rumores apontavam que Jeffrey Dean Morgan, de The Walking Dead, também se juntaria a série, mas parece que ainda não será nesta temporada. “Acho que ainda não está fechado, mas a vontade está lá, e nós dois estamos falando sobre isso”, disse ele em entrevista passada, comentando sobre negociações com o criador Eric Kripke.

Enquanto ainda há incertezas sobre sua participação, outro nome de The Walking Dead também chega a The Boys: Laurie Holden se junta ao elenco como Condessa Carmesim, que veste vermelho da cabeça aos pés. E sim, a personagem é uma paródia da Feiticeira Escarlate.

Nick Wechsler também entra para o elenco como o Blue Hawk (Falcão Azul, em tradução livre). O personagem não existe nos quadrinhos, portanto não há muitas informações sobre ele até o lançamento da nova temporada.

Dentre os outros novos nomes, Katia Wintere também entra em cena como Little Nina, chefe da máfia russa. Sean Patrick Flanery viverá Gunpodwer, enquanto Miles Gaston Villanueva interpreta Supersonic, ambos personagens exclusivos da série de TV. Kristin Booth e Jack Doolan também entram como os gêmeos Tessa e Tommy, enquanto Frances Turnerr entra como Monique, a esposa do Leitinho.

Retornos ao elenco da 3ª temporada de The Boys

A 3ª temporada de The Boys contará ainda com o retorno de Antony Starr (Capitão Pátria), Jessie T Usher (Trem-Bala), Karen Fukuhara (Kimiko), Nate Mitchell (Black Noir), Jack Quaid (Hughie Campbell), Laz Alonso (Leitinho), Erin Moriarty (Luz Estrela), Chace Crawford (Profundo), Dominique McElligott (Rainha Maeve), Claudia Doumit (Victoria Neuman), Karl Urban (Billy Butcher), Giancarlo Esposito (Stan Edgar) e Tomer Kapon (Frenchie), entre outros.

Jack Quaid disse em entrevista ao Ther Wrap: “Acho que me diverti mais filmando essa temporada, em comparação com as outras, porque todos os atores e a equipe agora formam uma única e grande, enorme família. Parece um segundo lar e eu adoro isso. Mas estou muito orgulhoso do que fizemos e mal posso esperar para que as pessoas vejam”.

Por outro lado, Aya Cash disse que acha improvável seu retorno para a série conforme os acontecimentos de sua personagem, Tempesta, na temporada anterior de The Boys.

Enquanto isso, o showrunner Eric Kripke planeja trazer de volta o Linguiça do Amor no futuro.

O que vai acontecer na 3ª temporada de The Boys?

Cuidado! Spoilers das temporadas anteriores de The Boys abaixo.

Ao que sabemos, a nova temporada entrará na história da Vought International, a empresa por trás do grupo de heróis Os Sete. Relembrando o final da segunda temporada, é sábido que os vigias não estão mais escondidos e que o Capitão Pátria, embora abalado, está bem vivo e na Torre Vought.

Antony Starr, seu ator, disse em entrevista ao TVLine: “Tudo o que posso dizer é que realmente acredito que os fãs vão surtar na terceira temporada… a recompensa valerá a pena esperar.”

Dentre os temas a serem explorados, descobriremos se Victoria Neuman está trabalhando para a Voufht ou contra eles. A história recente dos Estados Unidos também entrará em cena, com discussões políticas e metáforas à pandemia de coronavírus.

O arco de Billy Butcher nesta nova temporada também será aprofundado, e o próprio criador da série afirma que coisas diferentes acontecerão, embora sem dar detalhes. Mas, ao que tudo indica, mais violência entrará em cena.

Além disso, a 3ª temporada de The Boys também plantará as primeiras sementes para o iminente spin-off da Amazon Prime Video, que mostrará um elenco mais jovem de super-heróis de Vought em treinamento.

O sexto episódio da temporada, Herogasm, com roteiro de Jessica Show, também promete chocar os espectadores com muito sangue e violência. Segundo o que já sabemos, o Herogasm é um evento patrocinado pela Vought que permite que os heróis façam tudo o que quiserem, incluindo uma orgia com direito a drogas e álcool. Mais detalhes ainda não foram divulgados.

Onde assistir à 3ª temporada de The Boys?

The Boys é uma série original da Amazon Prime Video e sua terceira temporada chegará ao Brasil com exclusividade pela plataforma de streaming.

A data de estreia já está marcada, com episódios iniciais chegando no dia 03 de junho de 2022 ao catálogo do serviço de streaming.

Até lá, as duas temporadas iniciais de The Boys também podem ser assistidas pelo Amazon Prime Video.