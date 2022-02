The Boys terá crossover inesperado com Rick and Morty

Uma das séries mais populares do Prime Video, The Boy se prepara para o lançamento de seu projeto mais ambicioso: o derivado Diabolical. Anunciado recentemente, o spin-off trará grandes novidades para a trama, além do retorno de alguns dos personagens mais queridos dos fãs. Até o estilo de Rick and Morty fará parte dessa inusitada animação.

Lançada originalmente em 2019, The Boys não demorou a se tornar um dos maiores sucessos do Amazon Prime Video. Criada por Eric Kripke, a produção adapta para as telas a icônica HQ de Garth Ennis e Darick Robertson.

A série oferece um olhar bem diferente – e muito mais adulto – para as histórias de super-heróis. Repleta de violência e momentos chocantes, The Boys acompanha um grupo de vigilantes misteriosos que combate super-heróis que abusam de seus poderes.

O site Digital Spy revelou tudo que os fãs de The Boys precisam saber sobre a trama, o estilo e o lançamento do derivado Diabolical; confira abaixo.

Conheça Diabolical, o derivado de The Boys no Prime Video

Com previsão para estrear no Prime Video em março, Diabolical é um derivado animado com 8 episódios.

Na nova série, cada capítulo é produzido em uma forma diferente de animação. Um deles, conta com a participação dos designers de Rick and Morty.

Além de seu inusitado estilo, o derivado de The Boys conta com um impressionante elenco de vozes, formado por alguns dos atores e comediantes mais famosos da atualidade.

Estão no elenco de Diabolical Seth Rogen (Kung Fu Panda), Christian Slater (Dirty John), Awkwafina (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Michael Cera (Juno), Don Cheadle (Vingadores: Ultimato), Kieran Culkin (Succession), Eliot Glazer (Broad City), Jason Isaacs (Harry Potter), Kumail Nanjiani (The Boys), Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Kevin Smith (Gente Grande), Nasim Pedrad (Aladdin) e Kenan Thompson (Saturday Night Live).

Os novos integrantes acompanham o elenco principal de The Boys, que também retorna nas vozes dos heróis e vigilantes.

Em uma entrevista recente, o criador Eric Kripke revelou o que os fãs podem esperar do projeto.

“Nós reunimos esses incríveis criadores e demos a eles apenas uma regra: não existem regras”, comentou o showrunner.

Cada um dos 8 episódios acompanha uma história diferente, com elementos de comédia, drama e muita ação.

“São 8 episódios inesperados, divertidos, chocantes, violentos e emocionantes. Se você acha The Boys insana, espere até assistir Diabolical”, promete Kripke.

Evan Goldberg e Seth Rogen, que também são produtores executivos de The Boys, revelaram que Diabolical é um projeto há muito aguardado.

“Desde que assistimos à animação The Animatrix, ambientada no universo de Matrix, tivemos a intenção de copiá-la. Agora, esse sonho se torna realidade”, comentou a dupla.

The Boys: Diabolical estreia no Amazon Prime Video em 4 de março. Veja abaixo o primeiro teaser.