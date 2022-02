The Flash traz personagem sumido de forma inesperada

Em seu retorno em The Flash, Rick Cosnett terá uma participação inesperada como Eddie Thawne na oitava temporada. O ator, vale lembrar, era parte da série na primeira temporada.

O Deadline relatou que Rick Cosnett não voltará como Eddie Thawne para apenas uma aparição rápida. Na verdade, o personagem terá todo um arco de episódios.

Em uma entrevista, o produtor Eric Wallace disse que o retorno acontecerá de uma maneira inesperada. Os fãs de The Flash podem se surpreender bastante.

“Rick é uma parte da família de The Flash desde a primeira temporada. Nós sempre procuramos maneiras de trazê-lo de volta à série.”

“Felizmente, agora ele poderá voltar na oitava temporada.”

“Rick está sendo fantástico ao trazer um novo lado para a sua interpretação de Eddie Thawne, honrando o passado do personagem, mas ao mesmo tempo o levando para uma direção inesperada.”

O retorno de Rick Cosnett como Eddie Thawne

Ainda não se sabe o que o produtor quer dizer quando menciona uma “direção inesperada”. Os fãs terão que aguardar para descobrir.

Na primeira temporada de The Flash, havia a suspeita de que Eddie Thawne, interpretado por Rick Cosnett, era o próprio Flash Reverso, o que não era o caso.

Foi revelado, no entanto, que o personagem ainda tinha alguns laços familiares com o vilão, principalmente por causa do seu sobrenome.

No Brasil, The Flash é exibida pela Warner Channel. A série também está disponível pela Netflix.