The Last of Us: Previsão de estreia pode decepcionar fãs

Entre as adaptações de games, uma aguardada pelos fãs é a de The Last of Us. A HBO está preparando uma série que tem Pedro Pascal, de The Mandalorian, como estrela.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Casey Bloys, chefe de programação da HBO e HBO Max, deu uma notícia sobre a previsão de The Last of Us. A previsão de estreia deve decepcionar os fãs.

Por mais que esteja em gravações, a série baseada no famoso game não chega em 2022. De forma otimista, o título pode ser lançado em 2023.

“Nós não anunciamos uma data ainda. Mas, não é em 2022”, garantiu o chefe da HBO. Assim, os fãs devem esperar um pouco mais.

Mais sobre a série de The Last of Us

The Last of Us acompanha Joel e Ellie em uma jornada para salvar o mundo. No dia do apocalipse, um fungo sofre mutação e começa a transformar humanos em monstros canibais.

Ellie pode ser a chave para cura. Joel, que perdeu a filha, aceita levar a garota até um local seguro.

Como mencionado, Pedro Pascal é o protagonista, ficando com o papel de Joel. Enquanto isso, Bella Ramsey fica como Ellie.

A série inspirada no game ainda não tem data oficial de estreia na HBO.