The Office: Casamento alternativo de Jim e Pam é revelado

The Office, grande sucesso da televisão americana, foi marcado pelo casamento entre os personagens Jim e Pam, que trocaram votos na sexta temporada da série — disponível no Star+.

O casamento veio após altos e baixos da dupla, com um momento romântico dos pombinhos nas cataratas e, mais tarde, seus votos trocados na frente da equipe da Dunder Mifflin.

No entanto, o casamento de The Office quase teve um final completamente diferente e seria muito diferente, e os criadores da série revelaram que havia muito mais planejado para esse momento.

Saiba mais sobre essa curiosidade dos bastidores da série:

Descubra como teria sido o casamento de Jim e Pam:

Paul Feig, diretor do episódio, a escritora e produtora executiva Mindy Kaling e o produtor executivo Greg Daniels relembrarem em entrevista a EW como era a ideia original para o casamento de Jim e Pam. Segundo o trio, o conceito original traria Roy Anderson (David Denman), ex-noivo de Pam, tentando atrapalhar o casamento da amada.

Nas palavras de Paul Feig: “Durante todo o episódio, Roy se mostra meio assombrado e infeliz por eles estarem se casando, então quando eles perguntam se alguém tem uma motivo pelo qual esse casal não pode se casar, ele entra na igreja em um cavalo para levar Pam, como um cavaleiro de armadura brilhante e declara: ‘Eu tenho uma objeção’, e ela diria: ‘O que você está fazendo? Não, eu quero me casar!’!

Ele continua: “Ela o manda embora, então ele tem que cavalgar para fora da igreja. Mas então, em uma coisa absolutamente insana, eles tiveram esse final louco onde Dwight [Rainn Wilson] pega o cavalo e o monta nas cataratas”. Greg Daniels completa, relembrando que “Dwight está no hotel, e ele está olhando para todas essas fotos de animais caindo nas cataratas. […], Roy abandona o cavalo, e Dwight o monta e ele sobe no cavalo e começa a descer as cataratas, montando um cavalo, e então percebe que é uma ideia terrível.”

Por que o final original nunca aconteceu?

Daniels queria que toda essa história estranha de comédia com conto de fadas fizesse parte do episódio de The Office no Star+ , mas os atores não deixaram. Ele revela: que toda a equipe e os atores estavam gritando com ele: “Não estrague o casamento de Jim e Pam com um cavalo!’

Ele acrescentou: “Nós lemos na mesa. Havia muita comédia no roteiro, e acho que tínhamos superado a comédia e subestimado a alegria, porque havia muitas coisas ruins acontecendo com os pobres Pam e Jim. E eles tiveram seu grande momento no Maid of the Mist, mas tudo o que acontecia era meio que um desastre. E eu acho que havia esse sentimento muito inteligente de, você sabe, todo mundo – especialmente o elenco – dizendo que isso não era legal. Tipo, ‘Você tem que dar a eles mais alegria.'”

“O equilíbrio emocional no episódio estava desligado. E também, tipo, eu acho que o elenco era todo amigo, e nós tínhamos feito tantos episódios do tipo que se transformou em uma família que era – você simplesmente não queria ser aquela pessoa negativa e jogar todos os problemas para Pam e Jim, certo? Então essa foi a mensagem depois que a mesa foi lida”, revelou Daniels.

Plano B

Nenhum cavalo foi convidado para o casamento. Em vez disso, surgiu um plano B no qual toda a equipe da Dunder Mifflin dançou a música Forever, Chris Brown, inspirada em um vídeo viral da vida real.

Mindy Kaling explica: “Aquele vídeo era tão alegre e divertido. Isso foi obviamente feito pelos amigos e familiares dos casais, e achamos que seria muito engraçado e equivocado para Michael (interpretado por Steve Carell) juntar os colegas de trabalho do escritório como e os amigos e parentes de Jim e Pam para fazer a mesma coisa. Mas então, quando estávamos pensando sobre, [percebemos como] é muito divertido ver nosso elenco subir ao altar que, na verdade, acabou se tornando onde Jim e Pam realmente gostaram de estar também. Se eles não tivessem feito o casamento secreto, toda a dança teria sido horrível e arruinaria o momento.”

Toda a sequência de dança foi perfeitamente misturada com as cenas do primeiro casamento de Jim e Pam no barco. Feig disse: “Ainda me emociono assistindo isso porque é muito linda.

O casamento foi realmente muito emocionante. Com ou sem o cavalo, os fãs ficaram felizes por Jim e Pam e ainda estão, mesmo mais de uma década depois!

